Voor het eerst in 53 jaar géén Begijntjes Laat Besluit: “Essentie van kinderfeest niet te verzoenen met corona” Toon Verheijen

29 mei 2020

10u43 4 Hoogstraten De Vereniging Begijntjes Laat Besluit heeft beslist om het traditionele kinderfeest in augustus dit jaar niet te laten plaatsvinden. Dat is voor de eerste keer sinds 1967.

Begijntjes Laat Besluit is al sinds 1967 een traditie. Verschillende buurtschappen steken dan een toneeltje in elkaar met de kinderen dat ze dan opvoeren voor het stadhuis op de Vrijheid. Ze gaan ook in hun wijk rond voor ‘een centje om te vieren’. Een van de voorwaarden is dat de kinderen kledij dragen die van crêpepapier is gemaakt. “Het is met héél veel pijn in het hart, maar we moeten de editie van dit jaar annuleren", zegt Johan Vermeeren.

Verzoenen

Volgens Johan Vermeeren is de essentie van het kinderfeest niet te verzoenen met de coronamaatregelen. “De essentie is buurten samen brengen en in grote verbondenheid tussen kinderen, jongeren en ouders een nummertje met passende decors en kostuums in elkaar steken. De voorbereidingen zouden nu stilaan moeten beginnen of al bezig zijn en dat kunnen we dus niet met de maatregelen rond corona die we moeten toepassen. Het is daarom dat we in consensus met de zes gebuurten deze ingrijpende beslissing genomen hebben. Begijntjes laat Besluit komt maar volledig tot haar recht als alle elementen aan bod kunnen komen. Zeker ook tijdens de dag zelf met ‘Centje om te vieren’, een optreden voor 1.000 mensen, feesten in het gebuurtes. We overstijgen ook de bubbels van 50 kinderen en volwassenen en we kunnen de fysieke afstand niet bewaren bij het optreden.”

Speelstraten

Maar toch zitten ze in de buurtschappen niet stil en willen ze de kinderen toch iets extra geven tijdens de zomervakantie. “In een brainstormsessie kwamen mooie ideeën naar voor om toch vanuit de buurten de kinderen extra te ondersteunen tijdens deze zomerperiode. Zo wordt gedacht aan het aanvragen en ondersteunen van speelstraten en dagen we elk gebuurte uit om tijdens de vakantie een promo-filmpje te maken om hun gebuurte en begijntjes laat besluit extra in de verf te zetten. Zo behouden we de link naar volgend jaar in de hoop dat dan de wereld er weer wat leuker kan uitzien.”

