Voor het eerst in 20 jaar géén Groenten & Bloemen, maar wel virtuele editie met uniek kunstwerk: "Dank aan Tom De Houwer en vrijwilligers voor de inspiratie"

17 september 2020

10u27 0 Hoogstraten De organisatie van Groenten & Bloemen lanceert vrijdagavond een unieke film die gemaakt is rond de uitzonderlijke corona-editie van het jaarlijkse drukbezochte evenement. Een beperkte groep van dertig vrijwilligers heeft samen met ontwerper Tom De Houwer één prachtig kunstwerk gemaakt. Vanaf zaterdag is de unieke film van het bewegende kunstwerk te zien op groot scherm in de Begijnhofkerk.

Covid-19 heeft heel de culturele- en evenementensector nog altijd in zijn greep waardoor een tijd geleden al duidelijk werd dat Groenten & Bloemen, jaarlijks goed voor duizenden bezoekers op de Vrijheid in Hoogstraten. Tijdens het derde weekend van september zal het centrum van Hoogstraten, voor het eerst in meer dan 20 jaar, niet worden omgetoverd tot een indrukwekkende tentoonstelling met verrassende creaties in bloemen, groenten en fruit. “We stonden volop in de startblokken samen met onze ruim tweehonderd vrijwilligers”, zegt Guy Rigouts, voorzitter van VVV Hoogstraten. “Tom De Houwer en zijn cursisten van over de hele wereld hadden dertig ontwerper klaar staan. In het begin van de coronacrisis hadden we nog hoop, want september was immers nog ver weg. Ik denk dat iedereen toen wel dacht: er zal tegen dan toch wel weer wat kunnen en mogelijk zijn. Maar stilaan werd duidelijk dat er géén Groenten & Bloemen zou zijn zoals andere jaren.”

Maar bij de pakken zitten wilden ze nu ook weer niet doen en daarom werd nagedacht over een alternatief. “Gelukkig was er Tom De Houwer en de groep vrijwilligers die de handschoen opnamen en met een beperkte groep vrijwilligers een mooi kunstwerk maakten waar we een video van hebben laten maken”, zegt Rigouts. “We kunnen Tom alleen maar dankbaar zijn voor de inspiratie en opnieuw de bezieling die hij in dit project heeft gestoken. En uiteraard aan al die anderen die zich hebben ingezet. Zeker ook de Coöperatie Hoogstraten en Special Fruit die ons weer hebben bijgestaan.”

Ook het stadsbestuur van Hoogstraten deed zijn duit in het zakje. “Ontwerper Tom De Houwer bedacht een bewegend floraal kunstwerk en liet zich hiervoor bijstaan door Hoogstraats talent en een beperkte groep van 30 enthousiaste vrijwilligers”, zegt waarnemend burgemeester Michel Jansen (N-VA). “Het werk werd prachtig in beeld gebracht en voorzien van nieuwe muziek door componist-muzikant Florejan Verschueren en passende woorden van stadsdichter Michiel Van Opstal.” Ook schepen Arnold Wittenberg is trots. “Deze unieke samenwerking tussen vrijwilligers en kunstenaars toont dat kunst en creativiteit ook in moeilijke tijden mooie dingen kunnen opleveren.”

Het grote publiek kan het kunstwerk vanaf 18 september bekijken op de website van stad Hoogstraten en op de sociale media van Hoogstraten in Groenten & Bloemen. Op zaterdag 19 en zondag 20 september kunnen bezoekers, tijdens het opendeurweekend, het kunstwerk ook bewonderen op groot scherm in het Begijnhof tussen 10 en 21 uur. Omwille van de coronamaatregelen die worden opgelegd, vragen we bezoekers in het Begijnhof om volgende regels in acht te nemen: thuisblijven als je ziek bent, looprichtingen volgen, afstand houden en mondmasker dragen wanneer de afstand niet gerespecteerd kan worden.

