Vlaanderen trekt 5 miljoen euro uit voor drie erfgoedprojecten Toon Verheijen

05 augustus 2020

12u02 2 Hoogstraten Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft zijn portefeuille opengetrokken voor drie restauraties die momenteel volop bezig zijn in Hoogstraten. Het gaat om de kloostersite in Meer, de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten en het raadhuis in Meerle. Alles samen gaat het om net geen 5 miljoen euro.

Sint-Katharinakerk

De restauratie van de kerktoren is al een tijdje achter de rug en nu is gestart met de eerste fase van de werken aan het schip, het interieur en de glasramen. Een project dat in totaal zo’n zeven jaar in beslag zal nemen. Alles samen zullen die werken zo’n 6,3 miljoen euro kosten waarvan net geen 3,5 miljoen wordt gesubsidieerd. In 2020 komen de gevels en de daken aan de zuidzijde van het schip aan de beurt. Ook de glasramen aan die kant worden al aangepakt. “De bedoeling is ook dat er een interieuronderzoek wordt opgestart”, zegt de verantwoordelijke schepen Michel Jansen (N-VA). “Die resultaten zullen we gebruiken voor de volgende fasen.”



De Sint-Katharinakerk is met zijn 105 meter het derde hoogste kerkgebouw van België en een van de hoogste bakstenen gebouwen van de wereld. De befaamde beiaard in de toren telt 49 klokken en werd in 2019 gerestaureerd. De verzameling van glasramen zorgt ervoor dat Hoogstraten een van de belangrijkste sites is op het gebied van historisch gebrandschilderd glas. In de kerk staan ook nog enkele kunstschatten waaronder enkele gotische meubelstukken.

Sinds enkele dagen is er ook een infopunt geopend in een zeecontainer die voor de kerk is geplaatst. Daar kunnen de restauratiewerken op de voet gevolgd worden. Bekijk hieronder een kleine impressie.

Klooster Meer

De restauratiewerken aan de voormalige kloostersite zijn ondertussen ook al een tijdje gestart en er is goed nieuws voor de vzw Klooster Meer en de Bouwmaatschappij De Noorderkempen die jarenlang samen hebben gewerkt voor een masterplan voor de herbestemming. Voor die werken is er een subsidie van 1,03 miljoen euro weggelegd. De vijf historisch waardevolle gebouwen zijn in slechte staat en krijgen nu een restauratie en verschillende herbestemmingen zoals woongelegenheden, een lokaal dienstencentrum, een ontmoetingsplaats voor senioren en verblijfstoerisme. Bouwmaatschappij De Noorderkempen zorgt voor een nieuwbouwproject met sociaal karakter op de site.

Raadhuis

Het voormalige Raadhuis van Meerle staat ook al een tijdje in de steigers. Voor die werken trekt de minister zo’n 231.000 euro uit. Het Raadhuis in Meerle is het enige gemeentehuis van België dat op de gevel de titel ‘Raadhuis’ draagt. De buitenkant van het raadhuis van Meerle is bijna afgewerkt, het gaat voornamelijk over dak- en gevelwerken. Na de restauratie wordt dit monument herbestemd als bibliotheek en centrale ontmoetingsplaats voor de mensen van Meerle en omgeving.

Enkele impressiebeelden van het infopunt in de zeecontainer over de werken aan de Sint-Katharinakerk