Vlaams belang start met lokale afdelingen in Hoogstraten en Rijkevorsel

02 juni 2019

16u09 0 Hoogstraten Vlaams Belang wil de komende weken en maanden een volledig nieuwe afdeling uit de grond stampen in Hoogstraten én Rijkevorsel. In die twee gemeenten zijn er momenteel geen lokale afdelingen van de extreemrechtse partij net als in Merksplas. In die laatste is er voorlopig nog geen sprake van een afdeling.

Vlaams Belang scoorde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen voor de provincie 11,3 procent in Hoogstraten en net iets meer dan 18 procent in Rijkevorsel zonder dat ze opkwamen voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Het is toen dat ik een e-mail heb gestuurd naar ons partijbestuur om er in onze regio iets aan te doen”, vertelt Veronique Vervoort uit Hoogstraten. “Ze vroegen of ik er mee mijn schouders wilde onderzetten. Ik had nooit echt politieke ambities, maar ik heb altijd Vlaams Belang gestemd en ik denk dat er nog heel wat Hoogstratenaren zijn die dat zouden willen doen. Met de verkiezingen in mei stond ik ook al op de lijst en toen heb ik toch vanop een lagere plaats 3.400 voorkeurstemmen gehaald. En dan te weten dat ik met dertig al blij was geweest (lacht). De bedoeling is dat we de komende weken alles officialiseren en dat we tegen de gemeenteraadsverkiezingen over vijf jaar er staan. De komende tijd zullen we er alles aan doen om ons bekend te maken.” Vlaams Belang ooit wel een afdeling gehad in Hoogstraten, maar bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwamen ze al niet meer op. De verkiezingen daarvoor werd de lijst altijd getrokken door Jan Huijbrechts aangevuld met enkele familieleden. De partij is nooit verder gekomen dan één zetel in de gemeenteraad.

In buurgemeente Rijkevorsel wordt er ook werk gemaakt van een lokale afdeling. Daar is Wim Vervloet van Vlaams Belang Malle, een buurgemeente van Rijkevorsel, mee bezig. “We kregen na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar al de vraag van heel wat mensen uit Rijkevorsel waarom er hier nog altijd geen afdeling was”, zegt Wim Vervloet. “Daarom zijn we ook daar nu gestart met het leggen van de nodige contacten. We willen het nu doen zodat we rustig de tijd hebben om te groeien en dan kunnen we er tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen staan. We hebben de indruk dat er in Rijkevorsel een groot potentieel zit.”