Vier leerlingen VTI Spijker nemen deel aan internationale hotel- en toerismewedstrijd Toon Verheijen

10 november 2019

09u19 0 Hoogstraten Vier leerlingen van VTI Spijker nemen van 11 tot 16 november deel aan een internationale wedstrijd voor leerlingen in de studierichting Hotel of Toerisme. De wedstrijd vindt plaats in Split (Kroatië).

De Associatie van Europese Hotel- en Toerismescholen (AEHT) organiseert elk jaar een wedstrijd voor leerlingen van de laatste jaren uit het secundair onderwijs. In totaal nemen er dit jaar 500 leerlingen deel uit 22 Europese landen. Ook VTI zend haar zonen en dochters uit. Zo reizen Senna Hendrickx (6de Restaurant-Keuken), Pieter Van Dijck (7 Banketbakkerij en Chocoladebewerking), Stéphanie Van Dijk (6de Toerisme) en Kobe Van Gils (6de Hotel) deel aan de wedstrijd in Split. “Senna neemt deel aan de categorie ‘decathlon’ waarbij ze al haar talenten als aankomende chef moet tonen”, vertelt Stefan Jaeken van VTI. “Pieter neemt dan weer deel aan ‘pastry’ waarbij hij in team vier desserts moet maken. Stéphanie gaat de strijd aan in ‘tourist destination’ waarbij ze in team een presentatie moeten geven over een toeristische bestemming. Kobe tenslotte moet als ober het beste van zichzelf geven in de categorie ‘restaurant-service’.”