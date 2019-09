Vers uit Den Hof een likeur van braambessen, frambozen en blauwe bessen: “De ideale manier om bijna niets te moeten weggooien” Toon Verheijen

10 september 2019

14u50 0 Hoogstraten Bezoekers aan Het Groentehuisje & Den Hof in Minderhout kunnen sinds deze week genieten van een nieuwe lekkernij. Van het teveel aan braambessen, frambozen en blauwe bessen hebben Jan en Linda Van Alphen een likeur laten maken. “Op die manier moeten we niets weggooien en het is nog lekker ook”, lachen Jan en Linda Van Alphen.

De familie Van Alphen gooide enkele maanden geleden volledig het roer om. Waar ze vroeger komkommers, kiwibessen en augurken leverden aan de Coöperatie Hoogstraten, smeten ze zich volledig op hun Groenthuisje dat ze al jaren uitbaten aan Achteraard in Minderhout. Hun serres toverden ze om tot een gezellige plaats om iets te eten, de te drinken en rond te wandelen tussen de vele verschillende fruit- en groentesoorten. En sinds afgelopen weekend kunnen ze nog een extra lekkernij aanbieden uit eigen serre: een likeur op basis van braambessen, frambozen en blauwe bessen. Allemaal uit de eigen serre. “We zagen onlangs met een aardbeienlikeur en toen dachten we : dat is misschien een idee”, lachen Jan en Linda. “We hebben immers meer vruchten dan we kunnen verkopen en sommige krijg je ook niet verkocht omdat ze overrijp zijn. Toen besloten we om ze in te vriezen en er een likeur van te laten maken bij de Korhaan in Hechtel-Eksel.”

Cocktail

De likeur is een puur natuur product. “We hebben zo’n honderd kilogram fruit afgeleverd”, vertelt Jan. “Daarvan hebben ze dan eerst een siroop gemaakt om er daarna de likeur van te maken. We zijn zelf uitermate tevreden over het resultaat. Je proeft echt het fruit en dat was voor ons belangrijk. Het heeft wel wat tijd nodig gehad, want de stoker is toch een drietal keren terug moeten gaan voor het echt goed was (lacht). Maar de nadronk is echt fruitig. Het is nu eenmalig, maar als het aanslaat gaan we het zeker nog eens proberen.” Linda probeert met de likeur ook nog wat andere dingen uit. “Zo is het bijvoorbeeld best wel lekker met een flesje spuitwater erbij en dan een paar echte vruchten”, knipoogt ze. “Of een klein beetje in een glaasje cava. Alleen moeten we nog de echt geknipte cava daarvoor vinden.”

Geschenk

De likeur is exclusief te koop in ‘Den Hof’ tijdens de openingsuren op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag. “We kunnen er ook een geschenkverpakking van maken of bij in een fruitmandje steken.”

Van de ommezwaai in hun leven heeft het gezin Van Alphen nog altijd geen spijt. “De zondagen zijn al heel druk. De zaterdagen zijn wat wisselend net als tijdens de week. Tegen december gaan we wel enkele maanden dicht. Dan moet de serre weer helemaal opgekuist worden en starten de voorbereidingen voor de lente. Maar tot het einde van het jaar bieden we wel nog zeker verse groenten en fruit aan uit eigen serre.”