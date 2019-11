Verkeersagressie in Boxtelstraat: automobilist rijdt gezin op fiets aan Jef Van Nooten

08 november 2019

14u03 2 Hoogstraten Een gezin uit Minderhout werd vorig jaar het slachtoffer van verkeersagressie in de Boxtelstraat in Hoogstraten. De autobestuurder riskeert een gevangenisstraf van 8 maanden.

Een koppel uit Minderhout fietste vorig jaar samen met hun zoon doorheen de Boxtelstraat. Door de kermis in Hoogstraten was het druk in de straat. “Aan beide kanten van de weg stonden auto’s geparkeerd waardoor er weinig ruimte was in de straat”, vertelt de advocaat van de slachtoffers. “Mijn cliënten fietsten met drie achter elkaar, maar voor een autobestuurder die niet kon passeren, ging het niet snel genoeg.”

Bestuurder J.H. stapte uit zijn wagen en begon van zijn oren te maken tegen het gezin. Na een verbale discussie stapte de man terug in zijn wagen. “Bij het wegrijden is hij over de voet van mijn cliënt gereden. Ook de fiets van zijn vrouw werd aangereden waardoor ze ten val is gekomen.”

De autobestuurder kan gepakt worden met behulp van een ANPR-camera. Hij werd eerder al negen keer veroordeeld door de politierechtbank, en drie keer door de correctionele rechtbank. Dit keer riskeert hij een celstraf van 8 maanden. Zijn advocaat gaat voor de vrijspraak. “Hij had zich rustiger moeten gedragen. Maar toen hij terug vertrok, had hij niet de intentie om die mensen aan te rijden.”

Vonnis op 6 december.