Verenigingen kunnen aftellen voor verhuis naar nieuwe locatie in ‘Meerle ons Dorp’ Toon Verheijen

25 september 2019

16u00 0 Hoogstraten Den Dorpel, de Chiromeisjes en Stekelbees kunnen beginnen aftellen. Hun gebouwen in het project ‘Meerle ons Dorp’ zijn bijna klaar.

Het project 'Meerle Ons Dorp’ kreeg de vorige legislatuur onder toenmalig burgemeester Tinne Rombouts vorm na een jarenlang participatieproject. Eind vorig jaar ging de spade eindelijk in de grond voor de renovatie en uitbreiding van het vroegere schoolgebouw voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

Diezelfde Tinne Rombouts, nu oppositieraadslid, wilde weten wat de stand van zaken was. “De buitenaanleg is nog niet helemaal klaar omdat er nog een aantal speeltoestellen ontbreken”, zegt schepen Jos Martens (Hoogstraten Leeft). “De speelplaats zelf is wel in orde. Voor de gebouwen zelf moeten er nog wat zaken in orde gebracht worden, we wachten op een definitief verslag van de brandweer. In principe kunnen de verenigingen wel beginnen denken aan de verhuis.”