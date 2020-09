Verenigingen krijgen compensatiepremie van maximaal 1.000 euro Toon Verheijen

01 september 2020

13u31 0 Hoogstraten Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft een subsidiereglement uitgewerkt om verenigingen die evenementen moesten afgelasten door corona tegemoet te komen. Zij kunnen rekenen op een compensatiepremie. In de marge uit oppositiepartij CD&V wel kritiek dat er een deel van het bedrag dat de federale overheid had voorzien voor de sector jeugd, sport en cultuur niet rechtstreeks naar die sector gaat.

Heel wat verenigingen hebben door de coronacrisis evenementen die gepland stonden moeten afgelasten. Dat was niet alleen zuur voor misgelopen inkomsten, maar ook door de al gemaakte kosten. Met een compensatiepremie van maximaal 1.000 euro hoopt de stad hen nu een beetje tegemoet te komen. Daarnaast krijgen de verenigingen ook nog een vervroegde uitbetaling van hun werkingssubsidies. “Stilletjes aan komen er ook alweer aanvragen binnen voor de komende weken. Zolang dat volledig coronaproof kan georganiseerd worden, verlenen we een vergunning. We houden uiteraard ook de coronacijfers in de gaten”, aldus schepen van Evenementen Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft).

Oppositiepartij CD&V is blij dat de meerderheid het subsidiedossier op de agenda plaatste en dat het is goedgekeurd, maar blijft ook met een wrang gevoel zitten. “Er is immers geen compensatie voorzien voor het inkomenverlies”, zegt Tinne Rombouts. “En daarnaast betreuren we dat de stad van de 295.000 euro die vanuit de Vlaamse regering kwam om de verenigingen te steunen er 20.000 euro wordt achtergehouden om de annuleringskosten te dekken. Wij vinden dat onaanvaardbaar en beschamend.”