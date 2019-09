Verdere ontwikkeling Wortel Kolonie voorlopig stopgezet Toon Verheijen

24 september 2019

11u57 0 Hoogstraten Het dossier van de verdere ontwikkeling van Wortel Kolonie zijn stopgezet. Enkele maanden geleden werd nog een gloednieuwe parking geopend, maar een invulling van de schuren en dergelijke komen voorlopig niet rond. De stad gaat zelfs een gekregen subsidie teruggeven. Er wordt nu wel met de opstart van een ‘Comité Wortel Kolonie’ naar oplossingen gezocht.

De verdere ontwikkeling van Wortel Kolonie ligt stil. In een deel van de oude boerderijgebouwen zijn al jaren De Klapekster (Natuurpunt) en de Bonte Beestenboel gevestigd en recent werd er ook een gloednieuwe parking geopend om nog meer recreanten naar de site te lokken. Maar uit een eerste evaluatie van het eenjarig meerjarenplan voor 2019 blijkt dat nieuwe ontwikkelingen niet voor morgen zijn. Het waren oppositieraadsleden Ward Baets (CD&V) en Fons Jacobs (Anders) die de zaak ter sprake brachten op de gemeenteraad.

“De stad heeft destijds een subsidie gekregen van 100.000 euro voor de oprichting van een landbouwinfopunt”, zegt schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Voorwaarde was wel dat het eind 2020 gerealiseerd moest zijn. Het probleem is dat het vrij abstract is en dat we bovendien geen eigendom hebben om iets te realiseren. Daarom hebben we inderdaad beslist om het dossier voorlopig stop te zetten en de subsidie terug te geven. We kunnen het toch niet realiseren tegen de vooropgestelde deadline. We hebben wel wat gesprekken gehad met Kempisch Landschap, maar dat leverde niets op. We gaan nu wel met een Comité Wortel Kolonie de komende tijd naar een invulling zoeken.”

Fons Jacobs (Anders) betreurt de gang van zaken. “Zouden we niet leren uit het verleden en dus nu en in de toekomst zeer voorzichtig te zijn met het verkopen van eigendommen uit het stadspatrimonium?”