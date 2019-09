Vastgoedkantoor Immo Point breidt uit met drie extra filialen in Meer, Schelle en Lier Toon Verheijen

10 september 2019

22u07 0 Hoogstraten Het immobiliënkantoor Immo Point uit Schilde gaat de komende weken fors uitbreiden in de provincie Antwerpen. Er komen maar liefst drie kantoren bij in Meer (Hoogstraten), Schelle en Lier. Het personeelsbestand groeit daarmee tot zestig.

Immo Point met hoofdhuis in Schilde had al vijftien kantoren in de provincie, maar daar komen er nu dus nog eens drie nieuwe bij. “Wij hebben hoofdzakelijk zelfstandige kantoren”, vertelt Caroline Breugelmans van Immo Point. “Twee van onze al bestaande franchisenemers hebben nu een bijkantoor geopend in Meer en Schelle. Het kantoor in Lier is volledig nieuw.” De andere vestigingen zijn in Wuustwezel, Merksplas, Brasschaat, Westmalle, Schoten, Schilde, Zandhoven, Kasterlee, Antwerpen, Deurne, Borgerhout, Mortsel, Edegem, Kontich en Heist-op-den-Berg.

De uitbreiding is een bewuste strategie van Immo Point. “We hebben de voorbije maanden 65 zelfstandige makelaars met maximaal twee kantoren en acht medewerkers bezocht die nog niet onder onze vlag zitten”, zegt Caroline Breugelmans. “Wat opvallend was: in bijna 60 procent van de gevallen daalt de omzet en slechts bij twintig procent stijgt die. Bij die andere twintig procent blijft alles wat status-quo. Het stukje van de taart lijkt dus alsmaar kleiner te worden. Daarom willen we een krachtig netwerk uitbouwen. We willen ook alles aanbieden. Naast schatting, onderhandeling en ondertekening horen daar dus ook materialenkennis, styling en juridische kennis bij.”

Op jaarbasis realiseert Immo Point meer dan 1.000 vastgoedtransacties in de provincie Antwerpen. De website trekt per maand ruim 40.000 unieke bezoekers aan. Naar de toekomst toe wil Immo Point verder groeien met nieuwe kantoren ook buiten de provincie Antwerpen.