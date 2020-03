Vandalen vernielen ‘afsluiting’ van wandelpad voor mountainbikers op Wortel Kolonie Toon Verheijen

31 maart 2020

19u50 0 Hoogstraten Vandalen hebben vermoedelijk afgelopen weekend met een kleine landbouwmachine een versperring van een wandelpad weggehaald op Wortel Kolonie.

Het laarzenpad is aangelegd in het speelbos en werd afgesloten omdat spelende kinderen en jongeren er dikwijls in conflict kwamen met mountainbikers die over het pad reden. Daarom liet het Agentschap Natuur en Bos het pad afsluiten met enkele fikse boomstronken. Een onbekende heeft die boomstroken vermoedelijk afgelopen weekend volledig opzij geschoven en achtergelaten in het bos.

In #wortelkolonie we een wandelpad door het speelbos aangelegd. Onmiddellijk werd dit gekaapt door MTB'ers met vele klachten tot gevolg.

Houten constructie werd 3x gesloopt. Een zware constructie uit stamdelen werkte maar ook dat is gesloopt (met lanbouwvoertuig). #pisnijdig pic.twitter.com/VYppL6K86r Boswachter Bart(@ BHoeymans) link