Vandalen bekladden splinternieuwe reclamedoeken van kraanverhuurder Willy Van Dun: “Begrijp niet goed wat daders eraan hebben” Toon Verheijen

26 februari 2020

19u34 26 Hoogstraten Willy Van Dun is op zoek naar de onverlaat die zijn gloednieuwe doeken met reclame voor zijn nieuwe kraanverhuurbedrijf heeft beklad. De doeken stonden er amper een nacht of ze waren al vernield. “Ik begrijp niet goed wat je eraan hebt”, zucht Willy. “Hopelijk kan iemand de gouden tip geven.” De vandaal bekladde de doeken met #Aertssen. Toeval of niet, een bedrijf waar Van Dun ooit werkte.

Willy Van Dun werd begin 2018 zelfstandig kraanmachinist na een carrière van vijftien jaar bij kraanbedrijf Aertssen in Stabroek. Maar begin dit jaar zette Willy een belangrijk en zware nieuwe stap in zijn carrière en schaftte hij zichzelf ook een telescoopkraan aan. Een investering van om en bij het miljoen euro. “En als zelfstandige kan je altijd wel wat extra reclame gebruiken dus liet ik een drietal grote spandoeken maken”, vertelt Willy Van Dun. “Twee daarvan met toestemming van de boer in een weiland aan de ‘Aardbeienrotonde’. Ik was er best fier op en heb ze daar enkele dagen geleden op een avond geplaatst. Toen ik de volgende morgen wakker werd, kreeg ik al meteen foto’s door dat de doeken beklad waren.”

Tip

#Aertssen staat er op de twee doeken met graffiti gespoten. “Ik heb daar gewerkt, maar ik denk niet dat ik er vijanden heb gemaakt en bovendien ben ik er ook al een hele tijd weg”, zegt Willy. “Ik heb geprobeerd de zwarte verf eraf te krijgen, maar dat lukt niet. Gebruiken kan ik de doeken dus ook niet meer. Bye bye investering toch van enkele honderden euro’s. Wie iets gezien heeft en me de gouden tip kan bezorgen, graag. Mijn dank is oneindig en ik zal er ‘ne goeie’ trakteren dan.”