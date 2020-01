Vandaal steekt 'hooiopper' in brand in natuurgebied Toon Verheijen

24 januari 2020

19u01 0

Een van de twee hooioppers in het natuurdomein Den Rooy in Meerle is donderdag in brand gestoken door een vandaal. Een hooiopper is een grote berg stro in een bepaalde vorm die door heel wat dieren gebruikt wordt als plaats om te overwinteren. Hagedissen en hazelwormen bijvoorbeeld maken er graag gebruik van. Volgens Natuurpunt gaat het zeker om brandstichting omdat zelfontbranding is uitgesloten. De brandweer van Baarle is ter plaatse geweest om het vuur te blussen. Getuigen mogen zich altijd melden bij Natuurpunt Markvallei.