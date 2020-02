Vanaf woensdag nieuwe verkeerssituatie rond werfzone ‘t Gastenhuys : “Oefen met uw schoolgaande kinderen best de nieuwe route” Toon Verheijen

16 februari 2020

09u07 0 Hoogstraten Scholieren maar ook andere zwakke weggebruikers passen de komende maanden best goed op, want maandag 17 februari starten de Scholieren maar ook andere zwakke weggebruikers passen de komende maanden best goed op, want maandag 17 februari starten de afbraak- en bouwwerkzaamheden voor ’t Gastenhuys . De werken zullen in totaal twee jaar duren. Er worden een hele reeks verkeersmaatregelen genomen vermoedelijk vanaf 19 februari. “We beseffen dat heel wat schoolgaande jeugd dagelijks langs de site komt, daarom nemen we een maximum aan maatregelen.”

Het voormalige rusthuis O.L.V. der 7 Weeën zal binnenkort afgebroken worden om plaats te ruimen voor het moderne ’t Gastenhuys waar onder meer een 35 assistentiewoningen en komen en enkel zorgdiensten zoals een nierdialysecentrum van het AZ Turnhout. Een van de grotere projecten de laatste jaren. Alle scholen hebben ondertussen een uitgebreide communicatie van de stad gekregen om te wijzen op de verkeersmaatregelen die er genomen zijn. “We weten dat heel veel schoolgaande jeugd dagelijks langs de bouwwerf komt”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Ofwel komen ze via de Loenhoutseweg en de Heilig Bloedlaan gefietst of gewandeld ofwel langs de Campus Stede Akkers. Daarom dus dat we een hele reeks maatregelen nemen.”

Oefenen

De stad roept ouders op om de nieuwe route eventueel op voorhand al even in te oefenen. “De nieuwe route betekent voor iedereen een aanpassing”, klinkt het. “Maar we moesten er 100 procent zeker van zijn dat het werfverkeer geen problemen veroorzaakt op vlak van verkeersveiligheid. We hebben die uitgebreid besproken met de nodige deskundigen. Wij vragen aan de ouders dat ze hun kinderen op het hart drukken om de nieuwe maatregelen na te leven. Het is misschien ook een idee om met de kinderen op voorhand de nieuwe route al eens uit te proberen.”

Maatregelen

• Tussen 8 en 8.30 uur en tussen 15.30 en 16 uur is er absoluut geen werfverkeer toegelaten op campus Stede Akkers om zoveel mogelijk te vermijden dat kinderen geconfronteerd worden met zwaar verkeer.

• Het eenrichtingsverkeer op Campus Stede Akkers wordt omgedraaid. Inrijden gebeurt voortaan via de Katelijnestraat en het uitrijden via de Loenhoutseweg. De parking van het woonzorgcentrum is dus niet meer te bereiken via de Loenhoutseweg.

• Het vrachtverkeer krijgt een eigen uitrit via de Heilig Bloedlaan. Die uitrit komt op het plein tussen het oude rusthuis en de tuin van het woonzorgcentrum.

• Aan de bouwwerf wordt het voetpad afgesloten. Voetgangers moeten aan het Klein Seminarie oversteken en dan via de Heilig Bloedlaan naar de Lodewijk De Konincklaan. In de andere richting moeten de voetgangers oversteken over het nieuwe zebrapad aan het kruispunt met de Loenhoutseweg.

* Het fiets- en wandelpad achter het Klein Seminarie wordt ook helemaal afgesloten omdat kinderen anders toch op het traject van het werfverkeer terecht kunnen komen. Dat betekent ook dat je niet meer kan parkeren op de parking van het wzc om dan de kinderen te voet naar school te brengen via het paadje. “We vragen de ouders om langs de Dreef te rijden en te parkeren op de parking van het Klein Seminarie als je de kinderen naar school brengt.”

• De esplanade (plein naast het rusthuis) en de doorsteek naast het oude rusthuis richting Heilig Bloedlaan vallen binnen de werfzone en worden ook afgesloten. Ter vervanging wordt een trage weg aangelegd over het grasperk voor het WZC (richting Heilig Bloedlaan). Hier kan je dus wandelen en fietsen.