Vanaf 25 juni reserveren voor zwembeurt in zwembaden van Sportoase Stede Akkers en Elshout Toon Verheijen

24 juni 2020

19u21 0 Hoogstraten De zwembaden van Sportoase heropenen op 1 juli de deuren. Dat zal wel gebeuren met de nodige maatregelen en wie wil komen zwemmen, zal op voorhand moeten reserveren. Dat kan vanaf donderdag 25 juni, morgen dus, om 8 uur ’s morgens.

Ze hebben er lang naar uitgekeken, de zwembaden in Vlaanderen, maar de Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag dan eindelijk het licht op groen gezet. Zwemmen is weer toegelaten. “Reserveren zal wel noodzakelijk zijn”, zegt Michael Schouwaerts van Sportoase met onder meer vestigingen in Brasschaat en Hoogstraten. “Dat kan via de website, de app of de webshop. Wie reserveert, krijgt een tijdslot van 1,5 uur voor baantjeszwemmen en 2,5 uur voor recreatief zwemmen, inclusief de omkleedtijd. Omkleden, douchen en naar het toilet gaan is mogelijk en er zal gezorgd worden dat er nodige afstand bewaard kan worden.”

Extra maatregelen

Daarnaast zullen er ook nog extra veiligheidsmaatregelen genomen worden. Je lichaamstemperatuur wordt gemeten bij het binnenkomen, de wandelroutes staan aangegeven, er staan tientallen dispensers met alcoholgel, betaling kan alleen via Bancontact, de individuele kleedkamers worden voortdurend ontsmet en de capacitait in het zwembad is beperkt.