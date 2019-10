Van woonzorgcentrum tot dierenarts: zeven bedrijven zetten euren open op Open Bedrijvendag Toon Verheijen

04 oktober 2019

13u51 0 Hoogstraten Zeven Hoogstraatse bedrijven zetten dit weekend tijdens Open Bedrijvendag de deuren open.

De deelnemers zijn het 3D-tekenbedrijf 3D Cadworks in de Veilingstraat in Hoogstraten, Autoservice Tom Geenen in de Hinnenboomstraat, Installatiebedrijf Van den Bergh aan de Meerseweg in Minderhout, Verkooijen-VEEM (logistiek) in de Hinnenboomstraat, Janssens en Janssens Houthandel, Dierenartsenpraktijk De Vrijheid en het Woonzorgcentrum Stede Akkers. De deuren staan open van 10 tot 17 uur.

Omdat de meeste bedrijven in de buurt van Hoogstraten-centrum gelegen zijn, kan het publiek de bedrijfsbezoeken ook koppelen aan een leuke fietstocht. Er is een fietslus van 16,7 km voorzien.

Er zijn ook fietsenstallingen voorzien bij de bedrijven. Wie minder sportief is aangelegd of minder goed ter been is, kan gebruik maken van de pendelbus die van het ene naar het andere bedrijf zal rijden. De opstapplaats is voorzien aan de parking van de Hoogstraatse Voetbalvereniging (HVV) in de Katelijnestraat.