Van 7 jaar cel naar vrijspraak voor dumping drugsafval aan Ekerse Putten Patrick Lefelon

16 januari 2020

17u53 0 Hoogstraten Hondenfokker Jimmy D. uit Meerle is vrijgesproken voor het dumpen van chemisch afval in de Ekerse Putten. In eerste aanleg was de man nog veroordeeld tot 7 jaar cel. Twee andere verdachten werden wél veroordeeld.

De feiten dateren van de nacht van 22 april 2015.Een buurtbewoner van de Ekerse Putten belde de politie met een klacht over geurhinder. Een politiepatrouille kwam een kijkje nemen en stootte rond 1.30 uur op een lichte vrachtwagen met de laadklep naar beneden. De verdachte wagen stond op de Ekersedijk ter hoogte van Muisbroek. Twee mannen waren bezig met het leegkappen van tachtig vaten chemisch afval. Het ging om een afgeleide stof van ammoniak.

De twee waren Louis L. uit Wuustwezel en Erik W. uit Brecht. Zij kieperden zes ton afval van een drugslabo in het water. Louis L. handelde naar eigen zeggen in opdracht van hondenfokker Jimmy D. uit Meerle, bij Hoogstraten.

Het onderzoek leidde de speurders naar Nederland. Daar had Gerrit D.B. de vrachtwagen gehuurd die gebruikt werd om het chemisch afval te vervoeren. De vrachtwagen diende ook om de chemicaliën in Luik te gaan kopen.

Louis L., Erik W. en Jimmy D. zaten een tijd samen in de cel. Na hun vrijlating deden Louis en Erik W. gewoon voort met handel en productie van drugs. Uiteindelijk bekende het tweetal dat ze al vier keer eerder chemisch afval hadden gedumpt in de Vaart in Sint-Lenaarts en achter de vestiging van chemiereus BASF in de haven van Antwerpen.

De rechter in eerste aanleg veroordeelde Louis L., Gerrit D.B. en Jacobus V.D.W. kregen elk negen jaar cel, Jimmy D. uit Meerle zeven jaar en Erik W. zes jaar.

Drie van de vijf verdachten tekenden beroep aan. Erik W. deed dat drie dagen te laat waardoor zijn straf van 6 jaar behouden blijft. Voor Louis L. waren de rechters in beroep milder en straften hem met 6 jaar cel in plaats van de 9 jaar uit eerste aanleg.

Maar de man die het mooiste arrest kreeg was hondenfokker Jimmy D. Zijn straf tot 7 jaar cel werd van tafel geveegd. De rechters in beroep spraken hem volledig vrij. Volgens de rechters wijzigde Louis L. geregeld zijn verklaring of Jimmy D. nu wél of niet de opdrachtgever was van de dumpingen. Andere beklaagden zoals Erik W. konden Jimmy D. niet aanduiden bij een fotoherkenning.

De rechters hechten evenmin belang aan de “lichte geur van synthetische drugs” die de speurders waarnamen in de stallen van Jimmy D. in Meerle. Bijkomend onderzoek leverde geen sporen van een drugslab op.

Voor advocaat Pol Vandemeulebroucke is deze vrijspraak een magere troost voor zijn cliënt Jimmy D. Zijn hondenfokkerij zag de klandizie vertrekken en ook zijn job in loondienst in de landbouw staat op een laag pitje.