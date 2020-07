Vakantie in eigen streek? Hoogstraten geeft tips voor uitjes op website Toon Verheijen

06 juli 2020

18u39 26 Hoogstraten Onder de noemer ‘De Zomer van Hoogstraten’ bundelt de gemeente tal van leuke activiteiten voor deze zomer op haar website, zodat de thuisblijvers zich niet hoeven te vervelen. Er staan onder meer culinaire fietsroutes, bierwandelingen en zelfplukdagen van blauwe bessen op het programma.

De ‘staycation’ is door de hele coronacrisis een nieuw begrip geworden en daarom heeft de stad samen met ondernemers en de toeristische sector enkele mogelijke activiteiten gebundeld onder de naam ‘Zomer van Hoogstraten’. Ze mikken daarbij op natuur en recreatie en erfgoed. “Zo zijn er onder meer onze culinaire fietsroutes of de zomerse bierwandelingen met biersommelier An Martens van ‘3 in de klok’, blauwe bessen plukken met La Belle Belgique en Local Harvest, een korte keten fietsroute, picknickroutes van La Belle Belgique, de beiaardconcerten en uiteraard wordt ook de Mosten in de kijker gezet”, zeggen burgemeester Marc Van Aperen en schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). Het volledige programma is terug te vinden op www.hoogstraten.be/dezomervanhoogstraten.