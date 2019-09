Unieke expo rond geboorte in wzc Stede Akkers Toon Verheijen

In het woonzorgcentrum Stede Akkers loopt nog tot 31 oktober een tentoonstelling rond het thema ‘geboorte’. Bewoners, personeelsleden en vrijwilligers hebben ervoor de handen in elkaar geslagen. Er wordt stilgestaan bij de evolutie van zwangerschappen, geboortes en de kraamtijd doorheen de tijd. Er is ook een ‘bevallingskamer’ ingericht met materialen en meubels uit de tijd toen de bewoners van het woonzorgcentrum nog jonge ouders waren. Je kan ook kennismaken met de tijd dat er in Hoogstraten nog een echt ‘moederhuis’ stond. Met foto’s en voorwerpen krijg je een goed beeld wat je te wachten stond vijftig jaar geleden of meer als je in Hoogstraten zwanger werd en naar het ‘moederhuis’ moest om te bevallen.