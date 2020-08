Uitstapje naar de Galderse Meren in Breda? Vergeet het maar, want gegevens worden doorgegeven aan politie Toon Verheijen

01 augustus 2020

15u59 22 Hoogstraten De Nederlandse gemeente Breda weert alle Antwerpse bezoekers aan de Galderse Meren. Afgelopen vrijdag werd er zelfs een container geplaatst op een toegangsweg van de Transportzone Hazeldonk/Meer op de grens met Hoogstraten. Alle gegevens van Antwerpenaren worden doorgespeeld aan de Nederlandse politie wanneer ze gecontroleerd worden.

Goed weer betekent voor de Galderse Meren altijd veel bezoekers die een beetje verkoeling komen zoeken. Onder hen ook veel inwoners uit de grensstreek aan Belgische zijde zoals inwoners uit Kalmthout, Essen, Wuustwezel en Hoogstraten. “Breda staat voor een gastvrije en gezellige stad ook voor onze zuiderburen. Helaas, zijn de bezoekers vanuit de provincie Antwerpen vanwege ‘code oranje’ even niet welkom”, klinkt het bij burgemeester Paul Depla van Breda. “Inwoners van de provincie Antwerpen worden sterk ontraden naar Nederland te gaan voor bijvoorbeeld boodschappen, winkelen, café-bezoek of gezelligheidstripjes. Dat geldt dus ook voor een bezoek aan de Galderse Meren. Bij alle toegangswegen tot de Galderse Meren vinden controles plaats. Mensen uit de provincie Antwerpen worden teruggestuurd en gegevens van deze mensen worden doorgegeven aan de Koninklijke Marechaussee. Het virus is nog steeds onder ons en als we nu gaan verslappen kan dat een grotere toename van besmettingen veroorzaken. Dat is het laatste wat we willen.”

Container

Voor het weekend liet de gemeente Breda op één van de toegangswegen van de Transportzone Hazeldonk/Meer nog een container plaatsen, maar die moest opnieuw verwijderd worden onder druk van de bedrijven in de buurt én het feit dat de container een weg blokkeerde die op de calamiteitenroute ligt.