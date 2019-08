Uitbaters Kokomo City openen tweede zaak: “Met Friends mikken we op het iets oudere publiek” Toon Verheijen

17 augustus 2019

22u39 0 Hoogstraten De uitbaters van Kokomo op de Vrijheid zijn nu ook gestart met een tweede zaak een aantal panden verderop. In het voormalige pand van het Tooghuis openden de vier uitbaters nu ‘Friends’. Een trendy loungebar die vooral op het iets oudere publiek mikt.

Enkele jaren geleden startten de broers Nick en Gregg Jorissen samen met Bart en Perry Van de Mosselaar en toen nog Tom Verlinden Kokomo City. Nadat het café uitbrandde, startten de uitbaters aan de overkant opnieuw de zaak op in het pand van café Bizar. Tom Verlinden stapte later uit de zaak, maar de twee broederparen gaan verder. Ondertussen stampten ze de Oktoberfesten in Hoogstraten uit de grond en binnenkort volgen ook nog edities onder meer Herentals en Turnhout. En nu komt er ook nog een nieuwe horecazaak bij: Friends.

“De naam was snel gekozen”, lachen de vier. “We zijn vrienden van elkaar en zien de televisiereeks graag. Maar dat was uiteraard niet de reden waarom we ook met deze zaak starten. Kokomo is ondertussen een danscafé geworden voor de toch iets jongere jeugd. We merkten meer en meer dat er voor de twintigplussers ook een behoefte was aan iets anders. En daar willen we met deze zaak op inspelen. Hoogstraten heeft aardig wat meer dan goede eetgelegenheden en met De Rijkswacht ook een goed biercafé. Met deze zaak mikken we vooral op mensen die voor of na het eten nog iets rustig willen gaan drinken: een cocktail, een goed wijntje. Een klein hapje. We hebben iemand aangeworven die speciaal voor ons verse cocktails maakt.”

Friends is open van donderdag tot zondag. De donderdagen en zondag is vooral bedoeld als rustige dagen. Op vrijdag en zaterdag kan er ook al eens gedanst worden. “Maar de muziek zal er nooit te hard staan zodat er ook al eens gepraat kan worden”, vertellen de uitbaters. “De zitbanken die we speciaal hebben laten maken zullen ook altijd blijven staan.”