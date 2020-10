Uitbaters brasserie in zwembad Sportoase veranderen van naam: “Met L’Aquase duidelijk maken dat we meer zijn dan een zwembadcafetaria” Toon Verheijen

09 oktober 2020

22u40 5 Hoogstraten De uitbaters van de brasserie Sportoase Stede Akkers veranderen hun naam in L’Aquase. Priscilla en haar man Alexandre willen daarmee duidelijk maken dat ze meer zijn dan ‘de cafetaria van het zwembad’. Binnenkort starten ze ook met muziekavonden een keer per maand voor zover corona dat uiteraard toelaat.

Priscilla Debecker en haar partner Alexandre Barbosa namen zo’n drie jaar geleden de brasserie van het zwembad Sportoase Stede Akkers over. De twee hebben er nu een redelijk draaiende horecazaak van gemaakt. “Maar de voorbije maanden zijn net als voor onze collega’s uiteraard ontzettend zwaar geweest”, vertelt Priscilla. “Toen we na de lockdown weer open mochten, draaide het super al was juli een heel rustige maand. Er waren zeker momenten dat we het moeilijk hadden en dat we dachten: zouden we de handdoek niet in de ring gooien, maar we hebben volgehouden. En we zijn blij dat we dat gedaan hebben want het begint nu toch wel wat te beteren ook mede dankzij de hulp en steun van Sportoase.” De twee werken sinds kort ook met menu’s die elke week veranderen en voor zo’n menu betaal je maar 15 euro. “En alles is vers gemaakt”, knipogen Priscilla en Alexandre. “Het is mijn man die kookt want hij heeft destijds in Brazilië een koksopleiding gevolgd.”

Muziek

En ondanks de zaak draait, gooit het koppel het binnenkort toch deels over een andere boeg. “We gaan onze naam – met toestemming van Sportoase – veranderen in L’Aquase. We willen af van het idee dat we alleen maar een cafetaria van het zwembad zijn. We willen duidelijk maken dat we een volwaardige horecazaak zijn. Dat je ook zonder te komen zwemmen of sporten hier gezellig iets kan komen drinken of komen eten. We denken er ook aan om elke maand iets met muziek te doen en als het aanslaat dat zelfs meer te gaan doen.”