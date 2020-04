Twintigers openen restaurant Sterk: “Twee jonge gasten die een eigen zaak beginnen, sterk toch?” Toon Verheijen

21 april 2020

09u03 0 Hoogstraten De twee jonge twintigers Christian Queritet (22) en Dylan Sevenans (20) openen – als de coronacrisis het dan al toelaat tenminste – hun eigen restaurant Sterk in het gebouw van de oude rijkswachtkazerne op de Vrijheid. De twee jongemannen hebben er alle vertrouwen in. “We dachten dat de tijd wel rijp was nadat er toch heel wat zaken waren verdwenen.”

Er is de laatste jaren wel wat veranderd in het Hoogtraatse horecalandschap en dan zeker op vlak van restaurants. Nog voor de coronacrisis uitbrak geraakte al bekend dat Noordland er dit jaar mee zou ophouden. Daisy en Jeroen van Maison Thirion stopten enkele weken geleden en doen een zaak open in Lier. Restaurant ’t Eglantierken stopte en is nu een ontbijt-lunch-b&b Toast geworden. Eethuis Marie sloot vorig jaar al de deuren net als café Poulet. Tenslotte was er ook nog Resto Signatuur van Bart en Sally die sloten en plannen hebben in Antwerpen. En het is op die laatste locatie dat Christian en Dylan nu hun avontuur starten. “We kennen elkaar al heel wat jaren want we liepen samen school op VTI Spijker”, vertellen de twee jonge ondernemers. “We hebben er altijd wel van gedroomd om onze eigen zaak te starten. Evident is het natuurlijk niet, maar omdat er inderdaad toch heel wat zaken dicht gingen leek het ons nu de moment wel.”

Omdat er heel wat restaurants sloten, leek het ons nu de moment wel om er zelf eentje te starten Dylan en Christian

Ervaring

Dylan werkt de voorbije drie jaar in een restaurant in Antwerpen waar hij zich opwerkte tot chef de cuisine. “Ik heb een opleiding gekregen in de klassieke Franse keuken, maar ik probeer er toch een beetje mijn eigen accent in te leggen door in de gerechten telkens iets Aziatisch te verwerken”, zegt Dylan. “We gaan uiteraard ook veel met streekproducten werken van lokale landbouwers.” Christian wordt het gezicht in de zaal. Hij werkt al sinds zijn 16de bij restaurant Noordland en deed na zijn studies ook stages bij restaurant Colette en restaurant Caelis in Barcelona. “Naast goede wijn en enkele lekkere bieren, willen we ook werken met alcoholvrije dranken omdat daar toch meer en meer vraag naar is”, vertelt Christian.

Opening

Toen de twee jonge kerels in hun avontuur stapten, was er van corona nog geen sprake. De geplande openingsdatum is nog altijd 20 mei, maar of ze dan effectief de deuren zullen kunnen openen is nog maar de vraag. “We zijn er in principe klaar voor, maar we zullen net als iedereen moeten afwachten”, vertellen de twee jonge twintigers. “Als we niet kunnen openen, gaan we met afhaalgerechten werken. We willen er immers invliegen.”

Restaurant Sterk is gevestigd in het oude rijkswachtgebouw op de Vrijheid. Als de coronacrisis voorbij is zal de zaak geopend zijn van woensdag tot zondag van 18 tot 21.30 uur en tijdens het weekend ook van 12 tot 15 uur.

http://www.restaurantsterk.com