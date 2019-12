Twijfels rond erotisch feest in HI25 van discotheek Highstreet: “We zullen er controles uitvoeren” Toon Verheijen

02 december 2019

20u44 0 Hoogstraten De organisatie van een erotisch getinte thema-avond in HI25 boven de evenementenzaal Highstreet zorgt voor beroering. Vanuit de buurt wordt gevreesd dat het een seksfeest wordt. Zowel verhuurder Nick Jorissen als organisator Club Kiss benadrukken echter dat seksuele activiteiten uit den boze zijn. Het stadsbestuur kondigt controles aan. De organisatie haalde in de loop van de namiddag een deel van het facebookbericht offline over de playrooms. “Dat doen we niet meer. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat mensen daar lachgas konden krijgen, maar eigenlijk is dat gevaarlijk spul.”

Club K.I.S.S is een Nederlandse organisatie die al enkele jaren erotisch getinte thema-avonden organiseert. De organisatie van een feestje ‘Kissmass, naughty or nice’ in HI25 op 21 december valt blijkbaar niet bij iedereen in goede aarde. “Ze pretenderen geen seksclub te zijn, maar Swingers Dating Club Vlaanderen is wel een partner ? De dresscode is ook lingerie en ze hebben zelfs ‘playrooms’.Moeten ouders hun 16 jarige kinderen afzetten aan een discotheek waar ook seskfeestjes worden gehouden? Naar mijn mening is dit echt niet geschikt voor jongeren met deze leeftijd”, klinkt het bij een buurtbewoonster die lieve anoniem blijft. Nadat Laatste Nieuws contact nam met burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) werd het facebookbericht aangepast en verdween het woord ‘playrooms’ wel plaats van de aankondiging. Al staat het nog altijd wél op de website van kissevents.nl zelf..

Onschuldig

Nick Jorissen, uitbater van Highstreet, bevestigt dat er een erotisch getint feest is die avond, maar nuanceert wel. “Wij hebben de HI25 inderdaad verhuurt die avond aan een organisatie dat erotisch getinte themafeesten organiseert”, zegt Jorissen. “Voor alle duidelijk: die avond is er niets anders te doen. Gasten zullen ook enkel op uitnodiging binnen geraken. Het is dus zeker niet zo dat je als 16 of zelfs 18-jarige komt aankloppen en dat je dan binnengelaten wordt. Bovendien zijn wij met de organisator overeengekomen dat er inderdaad géén seks toegelaten is. Dat willen we als Highstreet absoluut vermijden. Het mag zeker geen seksclub worden.”

Legoblokjes

Het stadsbestuur is in elk geval duidelijk. “Wij werden maandagnamiddag op de hoogte gebracht van de plannen van Kissevents. Het zou de bedoeling zijn om de twee maanden een themafeest in te richten in Hi25, op de eerste verdieping van Highstreet. Het gaat hier blijkbaar om een privéfeest - enkel op uitnodiging - dat niet door de uitbaters van Highstreet zelf wordt georganiseerd. Dus ja, het mag doorgaan”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Het gaat om een privéfeest, weliswaar erotisch getint, maar zowel de organisator als de uitbater van Highstreet hebben me beiden bevestigd dat het niet om een seksfeest gaat en dat er geen seks aan te pas zal komen. Maar we zullen die avond controles doen. Daar mogen ze zeker van zijn. Ik ben heel tolerant, maar tegelijk wil ik kort op de bal spelen. De regels van het fatsoen moeten worden gerespecteerd en alle gemaakte afspraken moeten worden nageleefd. Ik heb aan de organisator gevraagd wat hij onder ‘playrooms’ verstaat. Ik neem aan dat een playroom geen kamertje is waar de bezoekers met Legoblokjes zitten te spelen en hierop heeft hij duidelijk geantwoord dat ze niet zullen tolereren dat er in de club seks wordt bedreven. Het stadsbestuur is uiteraard niet gekant tegen mensen die zich willen ontspannen en vermaken in Hoogstraten en dit kan wat ons betreft op velerlei manieren. We zullen er echter nauwlettend op toezien dat op 21 december - en ook daarna – de regels van het fatsoen worden gerespecteerd. Meer concreet zullen we niet toestaan dat er ‘play rooms’, ‘candy corners’, ‘dark rooms’ of dergelijke worden ingericht. Het beleid van het stadsbestuur voorziet dat binnen de bebouwde kom – en Highstreet bevindt zich in de bebouwde kom – geen feestjes worden georganiseerd die indruisen tegen de goede zeden of dat er swinger clubs of parenclubs worden opgericht.

Alles volgens de regels

Robert Pietersen, de organisator van het feest, schrikt een beetje van de heisa. “Wij zijn absoluut geen swingersclub. Het is ook alleen op uitnodiging. We organiseren in héél Nederland en België feesten. Erotisch getint maar ook andere. We houden ons altijd strikt aan de regels. Wij investeren hier ook veel geld in. Die candycorners zijn echt wel letterlijk te nemen: daar kan je snoepjes kopen. De playrooms waren misschien wat ongelukkig blijven staan in de oorspronkelijke tekst. Het was de bedoeling dat daar mensen ballonnen zouden kunnen kopen met lachgas. Maar we beseffen nu dat het eigenlijk niet kan ook al was het een inkomstenbron. We beseffen nu ook dat het gevaarlijk is. Dat zal er dus zeker niet aan te pas komen.”