Tweede ziekenwagen voor brandweerpost Hoogstraten: “Zo kunnen we lange wachttijden in grensstreek vermijden” Toon Verheijen

02 september 2020

20u28 14 Hoogstraten De brandweerpost Hoogstraten beschikt sinds 1 september over een tweede ziekenwagen. Het aantal beroepsmensen is verhoogd van 7 naar 10. Dat betekent dat de hulpverlening in de grensstreek zoals in Meerle en Meersel-Dreef er een pak op vooruit zal gaan. De volgende jaren is het ook de bedoeling om het beroepskorps te laten groeien tot twintig. Voor de nieuwe kazerne is er nog geen witte rook.

De Hulpverleningszone Taxandria post Hoogstraten had tot 1 september één ziekenwagen in dienst. In het verleden zorgde dat al wel eens voor frustraties bij (dringende) interventies in bijvoorbeeld Meersel-Dreef of Meerle omdat de ziekenwagen van Hoogstraten al op interventie was en de nieuwe opgeroepen van Malle of Brasschaat moest komen. Ziekenvervoer over de landsgrenzen heen is immers verzekeringstechnisch en wettelijk gezien nog altijd niet helemaal geregeld. “En dan duurt het voor betrokkenen inderdaad lang”, zegt kapitein Luc Faes, zonecommandant van de HVZ Taxandria. “We hebben nu de toelating gekregen om een tweede ziekenwagen in te zetten. Daardoor gaan we te lange wachttijden kunnen vermijden.”

Beroepsmensen

De eerste ziekenwagen in Hoogstraten is 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 beschikbaar. De tweede zal hoofdzakelijk ingezet worden tussen 7 en 19 uur. Die uren worden opgevangen door beroepsmensen, want het beroepskader van ambulanciers-brandweerlui wordt opgetrokken van 7 naar 10. “Ook na de uren zal de ziekenwagen uiteraard inzetbaar zijn, maar dan zal die bemand worden door vrijwilligers”, zegt Luc Faes. “De uitruk zal dan wel weer iets langer duren vermoedelijk maar dat zal nog altijd een pak sneller zijn dan een ziekenwagen die van Malle, Brasschaat of zelfs nog verder moet komen.”

Betere aanrijtijden

De HVZ Taxandria wil de komende jaren ook werk maken van betere aanrijtijden van de brandweer door het meer inzetten van beroepsmensen. “Daarom dat we de volgende jaren stelselmatig nieuwe beroepskrachten zullen aanwerven”, zegt Luc Faes. “Dit jaar waren dat er drie, de volgende jaren zullen dat er telkens twee zijn tot we aan twintig beroepskrachten zitten.”

Nieuwe kazerne

Over de nieuwe kazerne in Hoogstraten is er nog geen groen licht. Eerder dit jaar geraakte al wel bekend dat het geen geïntegreerd veiligheidscentrum zal worden. Brandweer en politie zullen dus niet op één locatie komen te zitten. “We hebben de stad een richtzone aangegeven waar we naartoe willen, maar zij moeten de grond aankopen”, zegt Luc Faes. “De budgetten zijn in elk geval voorzien, maar een doorbraak is er nog niet. De stad hoopt het dossier nog wel dit jaar af te ronden.”