Twee weken werken in ‘s Boschstraat, Vrijheid en Heilig Bloedlaan voor aanleg glasvezelkabel Toon Verheijen

09 mei 2020

09u37 0 Hoogstraten Een aannemer voert vanaf maandag 11 mei graafwerken uit in de Heilig Bloedlaan, de Vrijheid en de ’s Boschstraat in opdracht van Fluvius. Het gaat om het aanleggen van een nieuwe glasvezelkabel.

De leiding zal aangelegd worden door middel van boringen, waardoor er geen omleiding nodig is. Wel moeten tijdelijk enkele parkeerplaatsen worden afgesloten en zal het verkeer van auto’s, fietsers en voetgangers op sommige momenten hinder ondervinden.

In totaal zullen de werken ongeveer twee weken in beslag nemen. Alle wegen en winkels in Hoogstraten zullen bereikbaar blijven. Er wordt gewerkt in verschillende fasen. Zodra een fase afgewerkt wordt, zal het parkeerverbod worden opgeheven en start een nieuwe fase, waarbij mogelijk een andere parkeerplaats moet worden ingenomen.