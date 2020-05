Twee weken omrijden tijdens werken in centrum van Meerle Toon Verheijen

21 mei 2020

10u17 0 Hoogstraten Een aannemer start op maandag 25 mei in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met wegenwerken in het centrum van Meerle. Tussen 25 mei en 4 juni wordt de hele doortocht vernieuwd. Deze werken waren oorspronkelijk gepland om in april uitgevoerd te worden, maar werden omwille van de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus uitgesteld.

Het wegdek van de N14 in de doortocht Meerle wordt over een afstand van twee kilometer volledig vernieuwd. De baan Voort – Meerledorp - Strijbeekseweg krijgt een nieuwe asfaltlaag van voor de dorpskern komende vanuit Hoogstraten tot aan Klein Eyssel. Ook enkele putdeksels in het wegdek worden vernieuwd.

Twee fases

Op maandag 25 mei start de aannemer de eerste fase. Deze situeert zich tussen het steegje naar de Burgemeester Van Nuetenstraat (ter hoogte van het restaurant) op Voort en het kruispunt van de Hazenweg. Er wordt overdag gewerkt van maandag tot en met zaterdag.

De week nadien start de aannemer de tweede fase. Deze situeert zich vanaf het kruispunt Hazenweg, inclusief het kruispunt, tot en met het kruispunt Klein Eyssel. Tijdens de uitvoering is de werfzone afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er geldt een omleiding voor doorgaand verkeer.

Omleiding

De woonstraten Burgemeester Van Nuetenstraat, Burgemeester Jespersstraat, Burgemeester Glenissonstraat, Dr. Gommersstraat en Heibergstraat zijn tijdens de werkuren bereikbaar via Lage Rooy. Tijdelijk worden de paaltjes achteraan Heiberg verwijderd, tijdens de eerste week van de werken. De fiets- en voetpaden in de werfzone blijven steeds toegankelijk.