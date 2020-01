Twee tieners krijgen 180 uur werkstraf voor nachtelijke straatroof achter Sint-Katharinakerk Jef Van Nooten

12u27 4 Hoogstraten De twee tieners uit Essen die op 12 mei 2019 het centrum van Hoogstraten onveilig hebben gemaakt, krijgen allebei een werkstraf van 180 uur. Het duo beroofde vier minderjarige jongens. Ze dreigden daarbij ook met een wapen.

Het openbaar ministerie in Turnhout had een gevangenisstraf van 18 maanden gevraagd voor C.S. en M.P, twee 19-jarigen uit Essen. Ze stonden vorige maand terecht voor afpersing met als verzwarende omstandigheden dat het bij nacht gebeurde, mèt wapenvertoon en ten aanzien van minderjarigen. Het duo pleegde de straatroof op 12 mei vorig jaar. Ze waren op dat moment maar 18 jaar.

Mede door die jeugdige leeftijd legt de rechtbank in Turnhout hen geen gevangenisstraf, maar een werkstraf op. Het gaat wel om een fikse werkstraf van 180 uur.

9mm

De vier minderjarige slachtoffers werden op 12 mei rond 2 uur ’s nachts aangesproken door de twee jongemannen uit Essen. Die lokten hen met een smoes mee naar de achterkant van de kerk. Ze kenden er zogezegd een goed plekje om te roken. Eenmaal daar aangekomen dwongen ze de vier minderjarigen om hun bezittingen te overhandigen. Twee jongens konden wegvluchten, twee anderen zaten in de val. “De twee beklaagden dreigden dat ze een vuurwapen op zak hadden, een 9mm”, schetste de aanklager tijdens het proces. “Ze dwongen de slachtoffers om hun portefeuilles, horloges en kledij af te geven.”

Het duo kon even later in het centrum van Hoogstraten worden opgepakt. Tijdens hun verhoor door de onderzoeksrechter legden ze bekentenissen af. “Maar het was voor de grap”, vertelden ze aan de onderzoeksrechter. “We hadden te veel gedronken en wilden indruk maken op die jongens.”