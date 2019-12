Twee damherten op uitstap in tuin aan Minderhoutdorp Toon Verheijen

30 december 2019

De politiezone Noorderkempen kreeg maandagvoormiddag een niet alledaagse melding van een bewoner van Minderhoutdorp. In hun tuin stonden plots twee damherten die daar normaal niet thuishoren. De twee, vermoedelijk moeder en dochter, zijn redelijk tam en genoten vooral van het zonnetje. De politie riep de bijstand in van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Kapellen/Brasschaat en is op zoek naar de eigenaars. Want vermoedelijk zijn de dieren ergens uit hun vertrouwde tuin ontsnapt.