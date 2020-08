Trucker levensgevaarlijk gewond na zware crash op E19: snelweg volledig versperd ter hoogte van grens Toon Verheijen

21 augustus 2020

15u03 36 Hoogstraten Een bestuurder van een vrachtwagen geladen met champignons is vrijdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een bijzonder zwaar verkeersongeval op de E19 ter hoogte van de Transportzone Meer op enkele tientallen meters voor de grens met Nederland.

In totaal geraakten drie vrachtwagens betrokken bij het ongeval, maar vooral de derde vrachtwagen liep zware averij op. Hij boorde zich in de oplegger van zijn voorligger die geladen was met waterflesjes en kleine flesjes frisdrank. De cabine van de laatste vrachtwagen brak af. “Samen met de collega’s van de Nederlandse brandweer zijn we er in geslaagd om het slachtoffer redelijk snel uit zijn hachelijke positie te bevrijden", zegt Jan Peeraer van de Brandweerzone Taxandria. “Het slachtoffer is met zware verwondingen en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.” De brandweer van Nederland en de traumahelikopter waren ook ter plaatse omdat er eerst wat onduidelijkheid was over de precieze locatie van het ongeval.

De E19 zal nog een hele tijd afgesloten zijn voor het verkeer voor de takelwerkzaamheden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.