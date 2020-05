Truck raakt boom en splijt stam in twee: brandweer moet ingrijpen Toon Verheijen

21 mei 2020

21u17 2 Hoogstraten De brandweer moest afgelopen donderdag uitrukken naar Voort in Meerle. Daar dreigde een boom om te vallen.

Een vrachtwagen had bij het langsrijden de boom op één of andere manier zwaar kunnen raken. Het gevaarte was vervolgens niet langer stabiel en dreigde op de rijbaan te eindigen. Die werd dan ook afgesloten, zodat de brandweer de boom gecontroleerd neer kon halen.

De chauffeur van de vrachtwagen werd niet gevonden. Vermoedelijk was hij zich van geen kwaad bewust.