Tripel Katrien één jaar geleden gelanceerd: “Eerst 500 liter gebrouwen, ondertussen 12.000 verkocht" Toon Verheijen

18 februari 2020

17u31 0 Hoogstraten De familie Verheyen lanceerde een jaar geleden haar geheime De familie Verheyen lanceerde een jaar geleden haar geheime ‘Project Katrien’ . Dat bleek een bier te zijn, genoemd naar de toren van de Sint-Katharinakerk. Een jaar na de lancering zijn er maar liefst 12.000 liter gebrouwen én opgedronken. “En dan te bedenken dat we vreesden dat we de eerste 500 liter niet zouden kwijt geraken”, lachen Rudy en zijn dochter Laura en zoon Michiel.

In januari 2019 doken de eerste berichten op Facebook en Instagram op. Berichten als ‘Coming soon’, ‘hier zul je me wel eens tegengekomen’ of simpelweg 'Project Katrien’. Nadat ondergetekende eerst ook in de val was gelopen, kwam het project toch uit. Een tripel van brouwerij Boelens uit Sint-Niklaas die in de Noorderkempen en zelfs al een eind daar buiten nu door het leven gaat als Tripel Katrien.

Komend weekend wordt de eerste verjaardag gevierd in café De Rijkswacht onder het motto ‘twee halen, een betalen’. “Toen we de eerste 500 liter hadden besteld, zat de schrik er echt in”, lachen Rudy, Laura en Michiel. “Als wie die maar kwijt geraken... Ondertussen zitten we al aan 12.000 liter. De bestelwagen om het bier te vervoeren hebben we moeten inruilen voor een vrachtwagen. En er zijn 4.000 glazen verkocht. Op Untapped (een bierapp) zijn we al 700 keer gekeurd met een score van 3.58. Niet slecht toch ?”

Een Trientje

Wie nu op café gaat in Hoogstraten en de tripel wil drinken, heeft het al lang niet meer over een Tripel Katrien. Een trientje of een Katrientje en elke garçon of patron weet waarover je het hebt. “We staan nu bijna in elk café op de kaart, zelfs in cafés buiten Hoogstraten”, vertellen Rudy, Laura en Michiel. “Ook enkele drankenhandelaars hebben Tripel Katrien in hun gamma opgenomen. Eigenlijk hadden we nooit gedacht dat het zo’n sterk merk zou worden. En we hebben ook ondervonden dat er héél veel Katrienen wonen in Vlaanderen. We hebben verschillende mensen over de vloer gekregen die een of meerdere bakken wilden voor hun trouw- of verjaardagsfeest. En onlangs dook er zelfs een bericht op dat iemand in Zweden een Tripel Katrien had gedronken.”

Toekomst

Tijdens Groenten & Bloemen had de familie Verheyen de mensen achter Brouwerij Boelens uitgenodigd voor een bezoekje aan Hoogstraten. Ze zagen dat het goed was. De samenwerking wordt ook voortgezet. Al dromen ze stiekem om toch ook ooit écht een eigen bier te brouwen. “Misschien dat het er ooit wel van komt, maar deze nu zomaar vervangen door een andere is ook een groot risico. Misschien ooit een tweede bier? Wie weet.”