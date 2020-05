Triatleten en redders mogen trainen in vijver De Mosten: “En nu hopen dat ook het zwembad weer snel open kan” Toon Verheijen

22 mei 2020

11u04 2 Hoogstraten Triatlonclub Meetria en de Hoogstraatse Reddersclub hoeven letterlijk niet langer droog te staan. Het gemeentebestuur gaf hen immers de toelating om, in kleine groepen, te trainen in de zwemvijver van De Mosten. Het Hoogstratens Zwem Team houdt de vingers intussen gekruist. “Hopelijk kunnen wij op 8 juni weer het water van het zwembad in.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De drang om weer het water in te duiken is groot bij de Hoogstraatse waterratten. En bij triatlonclub Meetria hoeven ze intussen niet langer droog te staan. Zij kregen van het gemeentebestuur de toelating om de zwemvijver van De Mosten te gebruiken. En dat is op zich een hele prestatie, want in heel België zijn er slechts vijf clubs die een soortgelijke toelating kregen om te trainen in openlucht.

“Ergens zijn we daar best trots op”, zegt voorzitter Patrick Damen. “Maar we hadden dan ook een uitgebreid draaiboek opgesteld om zo’n terugkeer naar het water zo veilig mogelijk te laten verlopen.” Dat draaiboek werd overigens samen met het Hoogstratens Zwem Team en de Hoogstraatse Reddersclub (HRC) opgesteld.

Intussen trainen Meetria en HRC al in De Mosten. Zo was het donderdagavond de beurt aan de triatleten. En zij volgden de maatregelen van het draaiboek tot in de puntjes. Zo wordt het sanitair van De Mosten niet gebruikt, is er telkens iemand van het bestuur aanwezig, alsook een redder om de zwemmers in de gaten te houden. Het omkleden gebeurt op de weide naast de zwemvijver, netjes op anderhalve meter (of zelfs meer) afstand van elkaar. “En we kijken ook toe dat de groep die uit het water komt de groep die het water ingaat niet kruist”, aldus Damen, die uiteraard maar wat blij is nu er weer gezwommen kan worden. “Onze leden hebben in de voorbije weken individueel wel wat kunnen lopen en fietsen, natuurlijk. Maar ze misten toch vooral het water.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoewel HRC voorlopig ook gebruikmaakt van De Mosten, willen de leden zo snel mogelijk weer het zwembad in. En die wens delen ze met het Hoogstraats Zwem Team (HOZT). “Ergens hopen we dat het clubzwemmen eerst weer opgestart kan worden, en daarna pas het publiekszwemmen”, zeggen Patrick Lambregts van HOZT en Stefan Campers van HRC. “Een zwembadomgeving is dankzij het chloor ook een relatief virusvrije omgeving, maar kleedkamers en douches zijn dat niet. Dat weten we ook, maar onze leden zouden in zwemkledij — onder de gewonde kledij, natuurlijk — naar het zwembad komen, en met natte zwemoutfit en zonder douchen weer naar huis gaan. We zouden ook strikt het aantal zwemmers beperken.”

“Na meer dan twee maanden hebben onze zwemmers dat er ook voor over”, meent Lambregts. “Ze hebben hun favoriete sport niet kunnen beoefenen, dus het kriebelt. Al hebben we zeker niet stilgezeten. Recent mochten we de droogtrainingen heropstarten in openlucht, en we hebben ook digitale trainingen aangeboden. Maar dat water, dat mist iedereen toch wel.”