Triagecentrum op parking HVV opnieuw geopend Toon Verheijen

14 september 2020

18u34 1

De stad Hoogstraten heeft het triagepunt op de parking van HVV opnieuw in gebruik genomen. Elke weekdag kunnen er mensen getest worden die doorverwezen worden door hun huisarts.

Wie een test laat afnemen in het triagecentrum of bij de huisarts, moet in afwachting van het resultaat in quarantaine. Bij een positieve test zal een medewerker van het Outbreak Tracing Team contact opnemen om het contactonderzoek op te starten.Wie terugkomt uit een rode zone, moet zich verplicht laten testen en moet in quarantaine gaan voor 14 dagen. Wie terugkomt uit een oranje zone, wordt ook sterk aangeraden in quarantaine te gaan en zich te laten testen.

Seizoensarbeiders die uit de oranje zone komen moeten zich verplicht isoleren en laten testen. Dat geldt niet alleen voor seizoensarbeiders in Hoogstraten, maar ook uit Rijkevorsel en Merksplas. Als deze werknemers zich inschrijven bij de stad als seizoensarbeider, moeten zij dus een attest kunnen voorleggen van maximum 48 uur oud waaruit blijkt dat ze COVID19-negatief getest zijn. Zolang geen attest kan worden voorgelegd, dient de werkgever deze arbeiders in quarantaine te houden.