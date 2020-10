Topslagerij Millevaches opent nieuwe vestigingen in Hoogstraten en Westmalle: “Alles zelf bereid met zelf gekweekte runderen op boerderij in Frankrijk” Toon Verheijen

08 oktober 2020

18u57 86 Hoogstraten De gekende slagerij-atelier Millevaches met vestigingen op ’t Eilandje in Antwerpen en de Turnhoutsebaan in Schilde opent dit jaar nog twee nieuwe vestigingen in de Noorderkempen. De winkels openen in november op de Vrijheid in Hoogstraten en tegenover het oude gemeentehuis in Westmalle. “Het vlees, de charcuterie, de verse bereidingen: alles wordt gemaakt van onze eigen runderen van onze boerderij in Frankrijk”, vertellen Peter Van Hulle, Eric Electeur en Tom Drubbel.

Het verhaal van Millevaches begint eigenlijk met de restaurants Mon en Lux op ’t Eilandje in Antwerpen. Omdat de zaakvoerders lang zoekende waren naar smaakvol vlees met een constante aan kwaliteit, besloten ze enkele jaren geleden om een eigen boerderij op te starten in het Franse Mainsat op het Plateau de Millevaches. In het dorpje Mainsat, pal tussen Clermont-Ferrand stond een boerderij te koop: Le Cluzeau Boyer. Verschillende gebouwen en stallen omringd door honderden hectare weides en velden. “Ideaal was het. Niet alleen voor grazers maar ook om eigen granen en gewassen te telen en als extra voer voor de dieren op te slaan voor de wintermaanden”, zegt Peter Van Hulle.

Daar grazen ondertussen zo’n 1.200 runderen en flink wat varkens in alle vrijheid. In de winter krijgen ze extra voeding met granen die zelf geteeld worden. “Toen we met de boerderij zijn gestart, groeide ook het idee om het vlees niet langer alleen in de restaurants aan te bieden, maar ook particuliere klanten te laten genieten van onze producten”, vertelt Peter Van Hulle. “We hebben nu ‘ateliers’ in Antwerpen op ’t Eilandje en eentje in Schilde. Ons oog is nu gevallen op Hoogstraten en Westmalle. We zien er potentieel. Ik ben zelf opgegroeid in Brecht en ken Hoogstraten redelijk goed. Ik ben er als kind vaak geweest. We gingen er zelfs naar de kerk (lacht). Veel aanbod is er niet en we kunnen er wel iets extra betekenen.”

Ruimte, ruimte, ruimte

Maar waarom juist Frankrijk? “We zochten een grote boerderij en ergens moest het uiteraard nog betaalbaar zijn en dat is in Frankrijk wel het geval”, vertelt Peter. “Hier bij ons is een grote boerderij nauwelijks nog te betalen. Frankrijk is ook een echt landbouwland. We krijgen jaarlijks ook verschillende keren controle.” Millevaches – genoemd naar de streek in Frankrijk die niet verwijst naar duizend koeien maar wel duizend bronnen – wil met het aanbod het verschil maken. En met prijs. “Dat we de prijs concurrentieel kunnen houden, komt omdat we alles in eigen beheer doen”, zegt Peter Van Hulle.

“Enkel het slachten laten we in Frankrijk doen in een slachterij dicht bij de boerderij. Zo hebben de dieren ook geen stress door urenlang in een vrachtwagen te moeten staan. De karkassen komen dan naar Antwerpen waar we ze in ons slagersatelier verwerken tot wat er uiteindelijk op je bord kan komen: filets, entrecotes, steaks, stoofvlees, koteletten, lapjes, buikspek, spek en diverse soorten gehakt. Het lamsvlees halen bij een schapenboer naast ons. Daarnaast hebben we ook een heel breed assortiment aan zelfgemaakte salades, huisbereide gerechten en uiteraard maken we onze charcuterie en patés ook zelf. We gaan ook speciale kasten hebben om bepaalde stukken vlees te drogen en daarvoor gebruiken we zelfs speciaal Himalayazout. En uiteraard een groot assortiment Franse kazen.”

Opening

De opening van de winkels in zowel Hoogstraten als Westmalle betekent ook een extra tewerkstelling van een achttal personen. “We hebben ook een app laten ontwikkelen zodat mensen op voorhand kunnen bestellen”, zegt Peter Van Hulle. “Afrekenen gebeurt nog altijd wel in de winkel omdat we niet tot op de gram perfect kunnen afwegen natuurlijk en dan zou de klant wel eens te veel kunnen betalen.” Millevaches gaat alle dagen open zijn behalve maandag.