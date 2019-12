Tom Gabriëls, de cafébaas die zijn volk speciaalbieren leerde drinken, stopt ermee : “Ontzettend trots op wat De Rijkswacht is geworden” Toon Verheijen

11 december 2019

Toen hij het nieuws bekendmaakte, stroomden er honderden berichtjes binnen. "Je kan werken om te leven, maar de laatste tijd leek het verhaal leven om te werken. Het is mooi geweest en ben enorm trots op wat De Rijkswacht is geworden. En zo neemt Hoogstraten afscheid van haar cafébaas 'die zijn volk speciaalbieren leerde drinken'.

Tom Gabriëls was 31 toen hij begin 2012 samen zijn partner Karlien over de Vrijheid wandelde. Ze gingen een kijkje nemen in de oude rijkswachtkazerne die volledig gerenoveerd was. Rechts in de hoek was een meubelwinkeltje dat de deuren had gesloten en hij zag het zo voor hem: een klein gezellig café met een knus terras. “Ik was aan de slag als techniek en was lasser in bijberoep, maar na enkele weken besloten we toch de knoop door te hakken. We hadden toen het gevoel: nu of nooit. Speciaalbieren waren aan het opkomen en er was ruimte voor een nieuwe kroeg in Hoogstraten. Ik was blij, want na jaren in onder meer Bizar, de Gelmel en ’t Withofke te hebben gewerkt, kriebelde het altijd wel wat. Mensen bedienen met een glimlach en een glimlach terugkrijgen. Het sociale contact ook. Daar deed ik het wel voor.”

Zwarte sneeuw

Tom smeet zich met steun van zijn Karlien vol voor de zaak. “Het café draaide zeker, maar toch hebben we ook zwarte sneeuw gezien”, vertelt Tom. “In het begin moesten we zelfs onze auto verkopen om een koffiemachine te kunnen kopen. Ik ben ook mijn schoonouders dankbaar dat ik bij hen mocht komen wonen, want nog eens huishuur betalen lukte niet. Maar ook de brouwer en houthandel Janssen waren toegeeflijk en ik mocht alles in schijven afbetalen. We hebben volgehouden en telkens er wat geld was, die weer geïnvesteerd in de zaak. Maar er zijn tal van leuke anekdotes ook hoor. Zoals die keer dat ik verkozen was tot beste Stellacafé. Ik werd gehuldigd in de brouwerij. Toen ik ‘s avonds terugkwam in de zaak, wilden we dat toch een beetje vieren. En toen zag ik dat de brouwer netjes biervaten had geleverd.... Alleen was het Jupiler en geen Stella (grijns).”

Verhuis

Na drie jaar kreeg Tom Gabriëls café De Gelmel aangeboden. “Ik twijfelde en won wat advies in bij Kris Adriaensen . Hij raadde me Den Engel aan. Uiteindelijk zijn we samen in het verhaal gestapt. Een mooi moment. Vooral omdat de huisbaas meeging in het verhaal en het aan ons verhuurde en niet aan een brouwerij. Maar een mooi moment ook omdat we de verhuis hebben gedaan met enkele trouwe klanten. Met een stoet over de Vrijheid met barkrukken en ander materiaal. Het waren prachtige beelden. Het was wel een hectische periode. De oude rijkswacht, verbouwingen in de nieuwe en ik was thuis ook aan het bouwen (lacht). We hadden soms kleine oogjes.”

Maar de verhuis was een schot in de roos. “Ergens hadden we wel wat angst. We gingen van een café waar amper 60 klanten konden zitten, naar een café waar meer dan 200 klanten binnen konden. Maar het zit hier nu nog altijd regelmatig meer dan goed vol (lacht).” Kris stopte later, maar enkele maanden later vond Tom in Pieter Servaes een nieuwe compagnon.

Speciaalbieren

Toms kindje is groot geworden en nu verlaat de kapitein zijn schip. “Ik ben trots op wat we verwezenlijkt hebben. Van niets tot een toch wel bloeiende zaak. Maar als je je kinderen bijna elke avond enkel slaapwel kan zeggen via whatsapp en je vrouw soms (lachend) zegt ‘wie ben je’ als je ’s nachts thuiskomt: dan begin je toch even na te denken. De combinatie nachtleven en gezinsleven en links en rechts nog wat fysieke kwaaltjes deden me beslissen ermee te stoppen. Je kan werken om te leven, maar wanneer het leven om te werken wordt… Ik ga het missen. De klanten, het lachen en zwanzen. Ooit zei een klant dat de uitspraak ‘hij leerde zijn volk speciaalbieren drinken’ wel paste bij me. En eigenlijk is dat wel zo. Soms zie ik klanten die de eerste jaren alleen een pint of een Leffe dronken, maar nu op Untapped al 500 verschillende bieren hebben geproefd. Missie geslaagd denk ik dan. Ook wanneer klanten vragen ‘geef maar iets’, je zelf iets kiest en dan alleen maar complimenten krijgt dat het lekker was. Missie geslaagd denk ik dan, opnieuw (grijns).”

Duvel in een vuil glas

Tom is ondertussen bezig met een project, maar wil er voorlopig ook niets over kwijt. “Dus doe me een plezier en zet dat in je artikel: ‘vraag niet aan Tom wat hij gaat doen want hij zegt het toch niet’. Ik het missen. Het zal een vreemd gevoel geven. Maar ik weet zeker dat Pieter de filosofie van de Rijkswacht gaat verderzetten. Dat jong en oud zich hier zal blijven goed voelen. In januari zal ik er nog eens keer binnenkomen tijdens het driekoningenzingen. Maar daarna gaan we met het gezin enkele weken op reis. Dat hebben we de voorbije jaren niet echt kunnen doen. We gaan ervan genieten. Zeker. En daarna zal ik zeker wel eens aan de toog hangen. Maar ik waarschuw ze nu al: als mijn Duvel in een vuil glas zit, dan gooi ik hem achter de toog!”

Zaterdag en zondag is er een winterbar aan café De Rijkswacht. Zaterdag vanaf 18 uur en zondag vanaf 13 uur.