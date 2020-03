Toerisme Provincie Antwerpen lanceert 65 extra kilometers fietsplezier in de Kempen Toon Verheijen

13 maart 2020

11u48 0 Hoogstraten Het Fietsnetwerk Kempen 2020 heeft het aanbod deze lente en zomer uitgebreid met extra fietskilometers voor de liefhebbers. Het ging daarvoor een samenwerking aan met verschillende partners.

Om de drie jaar voert Toerisme Provincie Antwerpen een grondige controle van het fietsknooppuntennetwerk uit. Naast de expertise van de eigen Routedokters en feedback van fietsers geven ook toeristische partners, gemeentebesturen, terreinbeheerders en vrijwilligers nuttige input. “We zijn al jaren voortrekker op vlak van fietsostrades", zegt Jan De Haes (N-VA) van de provincie Antwerpen. “Maar we hebben ook onze gemeentebesturen die mee op de kar zijn gesprongen en fors investeren in infrastructuur voor fietsers en die dingen proberen we uiteraard ook te integreren in ons netwerk. Zo maken fietsbruggen over de Kleine en Grote Nete interessante verbindingen mogelijk in Lier en Hulshout. Nieuwe fietspaden helpen toeristische attracties ontsluiten zoals de kastelen Hallehof in Zoersel en Hof ter Laken in Heist-op-den-Berg of het Park van de franciscanessen in Wuustwezel.”

Nieuwe fietskaart

Naast de integratie van nieuwe fietspaden, fietsbruggen en fietsostrades zet het fietsnetwerk ook in op veiligheid. “Onze routedokters werkten de laatste gevaarlijke punten weg en deelden enkele lange trajecten op in kortere lussen. We hebben ook een nieuwe fietskaart gemaakt waar alles samen 2.175 fietskilometers staan, alle knooppunten en toeristische attracties staan. Ook de knooppuntenroutes in Antwerpen, Mechelen, Zuidrand en Scheldeland en een deel van de aangrenzende netwerken in Limburg en Vlaams-Brabant en zelfs Zeeland, Midden-Brabant en Kempen in Nederland staan op de kaart.

Big Business

De provincie is blij dat de investeringen ook lonen. Blijven investeren in het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van routes, netwerken en service is dan ook het motto voor Toerisme Kempen. Het fietstoerisme betekent immers big business. “Vorig jaar registreerden we 5,6 miljoen recreatieve tochtjes langs het fietsnetwerk in de Kempen. Dat zijn er 300.000 meer dan drie jaar geleden. Samen goed voor bijna 84 miljoen euro aan bestedingen. Voor de hele provincie loopt dit zelfs op tot 126 miljoen euro. Het fietstoerisme levert onze lokale ondernemers een aanzienlijke bonus op. Bovendien versterken we samen met de andere provincies het imago van Vlaanderen als topbestemming voor de internationale vakantiefietser. Door deze kwaliteitsinjectie verwennen we onze trouwe fietsers én charmeren we ongetwijfeld nieuwe fietsers.”