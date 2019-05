Tinne Rombouts als enigste Hoogstraatse politicus naar het Vlaams Parlement Toon Verheijen

26 mei 2019

21u50 0 Hoogstraten De bekendste gezichten uit Hoogstraten die opkwamen voor de Vlaamse en federale verkiezingen waren Arnold Wittenberg en Arnold Van Aperen voor Open Vld, Tinne Rombouts voor CD&V, Faye Van Impe en Jef Vissers voor N-VA en Maarten Leemans voor Groen. Tinne Rombouts wist meer dan 20.000 stemmen te verzamelen. Het gaat nog altijd om gedeeltelijke resultaten.

Tinne Rombouts (CD&V) kreeg in 2014 net geen 30.000 voorkeursstemmen te verzamelen vanopt de tweede plaats, maar behaalde zondag steken vanop diezelfde plaats net iets meer dan 21.000 stemmen waarvan 1.373 in Hoogstraten zelf. Daarmee was ze wel de populairste politicus in Hoogstraten. Ze is ook opnieuw verkozen in het Vlaams Parlement.

Arnold Wittenberg scoorde in zijn eerste Vlaamse verkiezing 2.634 stemmen waarvan 1.014 in Hoogstraten zelf waardoor hij maar net minder doet dan ex-burgemeester Tinne Rombouts. Faye Van Impe (N-VA) scoorde vanop een 19de plaats 6.774 voorkeurstemmen, maar geraakte niet verkozen.

Voor de kamer scoorde Arnold Van Aperen (Open Vld) vanop een tiende plaats nog altijd meer dan 3.900 voorkeurstemmen. Maarten Leemans scoorde 3.240 voorkeurstemmen voor Groen vanop een dertiende plaats. Jef Vissers (N-VA) behaalde bij de opvolgers 4.068 voorkeursstemmen.