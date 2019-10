Tinello speelt dit najaar ‘De Wolven’ (en investeert ook in nieuwe theaterdoeken voor zaal Cecilia) Toon Verheijen

02 oktober 2019

Het toneelgezelschap Tinello is volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe toneelstuk dat ze dit najaar gaan opvoeren. De keuze viel op ‘De Wolven’, een herwerking van het originele stuk ‘The Melville Boys’ van Norm Foster. Mieke Vervloet staat in voor de regie. Deze keer staan slechts vier acteurs op de planken met Cis Verboven, Florian Christiaensen, Katleen Siemons en Laure Meyvis. Het stuk is bewerkt door Cis Verboven. “Het verhaal draait rond een vader en zoon die samen op weekend vertrekken omdat de vader iets serieus moet vertellen”, vertelt Cis Verboven. “Meer gaan we niet vertellen (lacht). Het is deels een komisch stuk, maar ook zeker een pakkend stuk. Hoe langer het stuk duurt, hoe wranger het een beetje wordt.” Het stuk wordt gespeeld op 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 en 31 oktober en op 1 en 2 november. Vooral voor de donderdagen zijn er nog kaarten beschikbaar. Tickets kosten 12 euro. Tinello heeft overigens ook geïnvesteerd in nieuwe theaterdoeken in zaal Tinello. “Die waren na dertig jaar tot op de draad versleten en niet meer zo heel brandveilig. Ook de verlichting is vernieuwd en is nu allemaal led-verlichting.”