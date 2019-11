Tieners riskeren celstraf voor straatroof aan kerk: “Het was voor de grap” Jef Van Nooten

25 november 2019

12u18 0 Hoogstraten Twee tieners uit Essen hebben achter de kerk in Hoogstraten een paar minderjarige jongens overvallen. De slachtoffers moesten hun geld en kledij afgeven. De politie kon de daders nog dezelfde nacht oppakken omdat ze met die gestolen kledij door het centrum van Hoogstraten wandelden. “Het was allemaal voor de grap”, proberen ze hun vel te redden.

Als twee brave koorknaapjes zaten ze maandag op de beklaagdenbank van de rechtbank in Turnhout: C.S. en M.P, twee 19-jarigen uit Essen. Ze stonden terecht voor afpersing met als verzwarende omstandigheden dat het bij nacht gebeurde, mèt wapenvertoon en ten aanzien van minderjarigen. Het duo pleegde de straatroof op 12 mei van dit jaar. Ze waren op dat moment maar 18 jaar. “Vier minderjarige jongens wandelden rond 2 uur ’s nachts van dancing Highsreet richting Kokomo City”, schetst openbaar aanklager Ellen De Ketelaere. “Op weg naar het café werden ze aangesproken door de twee beklaagden. Die lokten hen met een smoes mee naar de achterkant van de kerk. Ze kenden er zogezegd een goed plekje om te roken.”

Vuurwapen

Eenmaal aangekomen achter de kerk werd de toon een pak minder vriendelijk. Met agressieve stem dwongen ze de vier minderjarigen om hun bezittingen te overhandigen. Twee jongens konden wegvluchten, twee anderen zaten in de val. “De twee beklaagden dreigden dat ze een vuurwapen op zak hadden, een 9mm”, vervolgt aanklager Ellen De Ketelaere. “Ze dwongen de slachtoffers om hun portefeuilles, horloges en kledij af te geven.”

Grap

Lang konden C.S. en M.P. niet genieten van hun buit. De slachtoffers werden opgepikt door de politie. Vanuit de combi zagen ze verderop in het centrum van Hoogstraten de twee overvallers wandelen, met een gestolen jas, T-shirt en broeksriem nog in hun handen. “Die jas hebben we gevonden op een bankje achter de kerk. De broeksriem en het T-shirt lagen er in de bosjes”, beweerden ze aanvankelijk. Tijdens hun verhoor door de onderzoeksrechter legden ze dan toch bekentenissen af. “Maar het was voor de grap”, vertelden ze aan de onderzoeksrechter. “We hadden te veel gedronken en wilden indruk maken op die jongens.”

Het openbaar ministerie vindt dat er een duidelijk signaal gegeven moet worden. “Ze moet beseffen dat zoiets heel veel schade kan berokkenen bij de slachtoffers. Ik vraag een gevangenisstraf van 18 maanden.”

Meeloper

De twee beklaagden hopen een effectieve straf te ontlopen. “Door een combinatie van ADD en een autismestoornis is mijn cliënt heel beïnvloedbaar. Zeker in beschonken toestand is hij een meeloper. De slachtoffers verklaren zelf dat M.P. het initiatief nam en mijn cliënt door hem werd opgestookt. Hij is er stommelings in mee gegaan”, zegt Peter Janssens, advocaat van C.S. “De slachtoffers waren wel minderjarig, maar het leeftijdsverschil met de beklaagden was miniem.”

M.P. liet zich niet bijstaan door een advocaat. Vonnis op 6 januari.