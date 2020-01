Team Proper Hoogstraten mag vijf jaar verder werken Toon Verheijen

28 januari 2020

28 januari 2020

13u30 2 Hoogstraten De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor Team Proper Hoogstraten om haar activiteiten nog zeker tot 2025 verder te zetten. De stad ging daarvoor begin 2019 een samenwerking met de vzw Natuurwerk aan. Het team wordt ingezet als extra hulpmiddel in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil.

Het vorige stadsbestuur had al kenbaar gemaakt dat het meer middelen wilde inzetten om de overlast van zwerfvuil en sluikstorten harder aan te pakken. De nieuwe bewindsploeg sloot zich daar volledig bij aan en ging effectief over tot het oprichten van Team Proper Hoogstraten. De stad werkt daarvoor samen met de vzw Natuurwerk die een viertal mensen tewerkstelt via sociale tewerkstelling. Met dit project was het vooral de bedoeling de woonwijken aan te pakken, maar ook sites als Den Dijk, het Rozenkranspark, de zwembadsite of de Transportzone Meer.

Uitbreiden

De oppositiepartijen Anders en CD&V reageren positief op het feit dat het project nu wordt voortgezet. Beide benadrukken dat sensibiliseren nog altijd belangrijk is en blijft want volledig is het probleem van sluikstorten en zwerfvuil nog niet verdwenen.

“We hebben nu 24 hotspots en ook de camera wordt goed ingezet blijkbaar”, zegt raadslid Tinne Rombouts (CD&V). “Want er zijn al 22 sluikstorters effectief betrapt. Wij hebben zeker de indruk dat Team Proper Hoogstraten effect heeft, maar we hadden toch graag gezien dat het nog zou uitgebreid worden omdat er sommige straten toch nog wat achterblijven op vlak van properheid.”

Schepen van Milieu Michel Jansen (N-VA) is ook tevreden dat het effect heeft. “Laat ons nu vooral eerst inzetten op nog meer sensibiliseren. Uitbreiden is voorlopig nog niet aan de orde."