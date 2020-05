TC De Vrijheid slaakt zucht van opluchting: “Eindelijk weer tennissen en nu hopelijk snel onze chalet open” Toon Verheijen

04 mei 2020

20u40 0 Hoogstraten Er mag weer getennist worden en dat zorgt bij TC De Vrijheid voor een diepe zucht van opluchting. Begin dit jaar namen negen leden immers de club over van de vorige uitbaters, maar plots zagen ze door corona alles wegvallen. “De voorbije twee maanden hebben we héél het complex hier opgeruimd. Nu is het duimen dat snel ‘de chalet’ weer open kan, want er moeten natuurlijk wel inkomsten komen”, zegt Raf Pauwels.

Vader en dochter Nico en Caroline Van De Wijgaart gaven eind vorig jaar aan dat ze de uitbating van TC De Vrijheid gingen stoppen omdat ze een nieuwe uitdaging hadden gevonden in Brecht. Daarop besloten negen leden om de boel over te nemen. De voorziene overnamedatum was 1 april, maar corona gooide die plannen overhoop. Het tornooi dat op 12 maart nog volop aan de gang was, werd stilgelegd en kort daarna lieten de toenmalige uitbaters dat ze er al mee ophielden omdat een snelle heropening er toch niet leek in te zitten. “We hebben toen meteen beslist om de handen in elkaar te slaan om de boel een grondige make-over te geven”, zegt Raf Pauwels.

Containers

De clubleden namen het onder handen nemen van het complex serieus. “Alles samen hebben we hier twee volle containers buiten gesleurd”, zegt Pauwels. “Alle oude rommel is verwijderd en alles is opnieuw gesnoeid. De parking vooraan is opgeknapt en achteraan hebben we een klein oefenveldje aangelegd. Er is ook een petanquebaan waar ook mensen van buiten de club gerust een balletje mogen komen gooien. De speeltuin voor de kinderen is ook helemaal opgeknapt. We zijn best trots op de vele helpende handen en de sponsoring in goederen en diensten die we hebben gekregen. Hopelijk kunnen we snel iedereen bedanken met en leuke receptie.”

Leden

Op dit moment hebben zo’n tweehonderd leden hun lidgeld betaald voor het nieuwe seizoen en daar zijn de overnemers best gelukkig mee. “Nu nog hopen dat ook de tennislessen snel hervat kunnen worden en vooral dat we ook ‘de Chalet’ kunnen openen”, zegt Pauwels. “We hebben daar overigens een nieuwe keuken in gezet, de koeltogen zijn vernieuwd. Het terras zijn we ook volledig aan het vernieuwen. Maar we moeten de deuren wel kunnen openen want onze inkomsten zullen vooral daar vandaan moeten komen. Voor de uitbating zorgen twee vaste krachten en wat vrijwilligers.”

Toekomst

Vanaf augustus zal ook de hal binnen volledig opgekuist en vernieuwd worden. Hoe lang TC De Vrijheid uiteindelijk nog in de Achtelsestraat zal blijven, is nog geen uitgemaakte zaak. “We hebben een overeenkomst tot mei 2022”, zegt Pauwels. “Misschien dat het nog verlengd kan worden. Dat hangt af van de plannen voor de verkaveling. We hebben echter ook al gesprekken gehad met de stad. Die zijn bezig met een ruimtelijk uitvoeringsplan ‘sportvelden’, maar dat zit nog maar in een pril stadium.”