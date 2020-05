Taeymans Coffee start met winkel, showroom en verhuist ook koffiebranderij naar Hoogstraten : “Klanten zullen ook zelf koffie kunnen blenden” Toon Verheijen

19 mei 2020

12u19 0 Hoogstraten Taeymans Coffee heeft zijn nieuwe stek aan de Meerseweg in Minderhout gevonden. Jurgen Taeymans wil er ten laatste kort na de zomer een eigen winkel, showroom, koffielab én branderij in onder brengen. De verbouwingen zijn volop aan de gang en kort na de zomer hoopt de zaakvoerder operationeel te zijn. “We bestaan dit jaar ook vijftien jaar”, zegt Jurgen Taeymans.

Jurgen Taeymans begon vijftien jaar geleden met zijn eigen bedrijfje vanuit de garage van zijn ouders in Westmalle. “Ik ben begonnen met én brandertje en later kwam er dan een espressobar bij", vertelt Jurgen. “Dat heb ik vijf jaar gedaan, maar ik heb me toen gedwongen zelf een keuze opgelegd. De horecazaak verder blijven doen of voluit gaan voor het eigen koffiemerk. Ik heb voor de liefde voor mijn koffieboontjes gekozen en daar heb ik nu nog altijd geen spijt van." Koffie zat er blijkbaar als kleine jongen bij Jurgen al ingebakken. “Waarom weet ik ook niet, maar zelfs als kind dronk ik blijkbaar al koffie met héél veel melk wel. En in het kapsalon van mijn ouders zorgde ik blijkbaar ook altijd voor de koffie voor de klanten. Het heeft er dus blijkbaar altijd wel ingezeten (lacht).”

Verhuis

Na Westmalle verhuisde Jurgen zijn bedrijf - waar ondertussen al vier mensen werken - naar Beerse waar ze tot voor kort in een loods zaten. “Het was een vrij kille ruimte met enkel wat kantoor en opslag", zegt Jurgen. “Langs de ene kant wilde ik verhuizen omdat mijn vriend de frituur Den Hoet uitbaat op de Vrijheid in Hoogstraten en ik dan ook altijd dichterbij ben, maar ook omdat we meer en meer de vraag kregen van horeczaken maar ook particulieren of we geen winkel of showroom hadden. We zijn dan beginnen zoeken en stootten op dit pand.”

Branderij

De plannen zijn ondertussen helemaal uitgetekend en de verbouwingen zijn begonnen. “De kelder zal onze opslag worden”, vertelt Jurgen. “Op de eerste verdieping gaan we weer zelf onze koffie branden. Dat moet een beetje de eyecatcher worden. We gaan dat voor het raam doen zodat de mensen ons vanop straat bezig kunnen zien. We willen terug die pure ambacht laten zien. Iedereen zal ook terecht kunnen in onze winkel en onze showroom kunnen bezichtigen. Voor de barista’s onder ons die thuis willen experimenteren zullen we ook alle benodigdheden verkopen. De professionals zullen we boven ontvangen zodat we hen daar rustig de toestellen kunnen laten zien.”

Geschenkpaketten

Taeymans zal ook meer inzetten op het eigen theemerk en het assortiment wijnen zal fors uitgebreid worden. “We mikken op wereldwijnen en dan vooral Zuid-Afrika waar ik een enorme liefhebber van ben”, knipoogt Jurgen. “Klanten kunnen ook altijd komen proeven, maar we gaan zeker géén horecazaak worden. Nu we ook de thee en de wijnen gaan doen, gaan we ook weer speciale geschenkpakketten samenstellen.”

Eigen koffie

Jurgen Taeymans gaat zelfs de mogelijkheid geven dat klanten hun eigen koffie samenstellen. “We merken met 100 procent Arabica met zeven verschillende koffiebonen uit Zuid- en Centraal-Amerika, Indonesië en een klein beetje Ethiopië”, zegt Jurgen. “We hebben onze eigen blends uiteraard, maar we willen de klanten de kans geven om zelf hun ‘gepersonaliseerde’ koffie te laten samenstellen. “

http://www.taeymanscoffee.be

http://www.taeymansbaristashop.be