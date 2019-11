Subsidie van 1,6 miljoen euro voor eerste fase restauratie van schip Sint-Katharinakerk Toon Verheijen

12 november 2019

21u17 0 Hoogstraten Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 1.649.493,45 euro toe voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. Dat is goed nieuws voor de ‘kathedraal van de Kempen’ waarvan de toren al helemaal is gerestaureerd. Over zeven jaar ziet ‘Ons Trien’ er dus weer helemaal nieuw uit. Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 1.649.493,45 euro toe voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. Dat is goed nieuws voor de ‘kathedraal van de Kempen’ waarvan

Tijdens de voorbije editie van Groenten & Bloemen in Hoogstraten werd de volledig gerestaureerde toren van de Sint-Katharinakerk nog officieel ingehuldigd. De volledige toren werd gerestaureerd, inclusief de beiaard. En nu is er opnieuw goed nieuws. De Vlaamse regering geeft een premie van bijna 1,7 miljoen euro voor de restauratie van het schip. “De Sint-Katharinakerk is gebouwd in de zestiende eeuw en was getuige van een belangrijke periode in de Vlaamse geschiedenis. Ze symboliseert de verbondenheid van de Nederlanden en het belang van deze regio binnen het Habsburgse Rijk onder Karel V. De Sint-Katharinakerk is dus onlosmakelijk verbonden aan onze Vlaamse identiteit”, vertelt minister Matthias Diependaele.

Zeven jaar

Vorig jaar al keurde de Vlaamse regering een meerjarenovereenkomst goed waarin werd beslist dat het schip en het interieur van de Sint-Katharinakerk net als de toren volledig gerestaureerd zouden worden. De bedoeling is dat die werken volgend jaar zouden kunnen starten. “De restauratiewerken worden over zeven jaren gespreid. In een eerste fase worden nu de noordgevel van het schip en de noordelijke zijbeuk gerestaureerd, net als een deel van dakvlak van het schip en de daken van de zijbeuk aan de noordkant, twee gevels van een dwarsbeuk en een deel van het dak van een dwarsbeuk.” Voor deze eerste restauratiefase kent minister Diependaele 1,6 miljoen euro toe. Voor de volledige restauratie heeft de Vlaamse regering een bedrag van 6,3 miljoen euro voorzien. Door de werkzaamheden te faseren zorgt de bouwheer ervoor dat de kerk toegankelijk blijft.