Sterkstokers start met online gintastings: “We willen niet bij de pakken blijven zitten en groepen een aangename avond of middag bezorgen” Toon Verheijen

03 september 2020

14u10 5 Hoogstraten Distilleerderij Sterkstokers lanceert online ginproeverijen. Thomas Cuyvers start ermee om toch voeling te houden met de ginliefhebbers en om groepen de mogelijkheid te geven om vanop afstand toch samen een leuke activiteit te doen buiten de ‘bubbel’. De handgel die werd gemaakt tijdens de eerste lockdown, wordt niet meer gemaakt. Sterkstokers is zelfs me een stock van 70.000 lege flesjes blijven zitten.

Wie al eens bij de Sterkstokers is geweest, kent het ‘laboratorium' al bovenaan in de hal in de Veilingstraat in Hoogstraten waar het bedrijf voorlopig is gevestigd. Binnenkort verhuist het bedrijf terug naar de roots in een nieuwbouw in Sint-Lenaarts. Maar in het 'labo’ staan tientallen flesjes met allerlei smaken en ook tientallen flessen van eerder gemaakte gins. Groepen werden voor corona regelmatig ontvangen, kregen dan een rondleiding en mochten dan van de gins proeven. Of voor zij die zelf een gin wilden maken, ging Thomas mee op zoek naar de ideale gin.

Online

Maar al die bezoeken waren de laatste maanden volledig stilgevallen. En dat bracht Thomas Cuyvers en zijn team plots op een idee. “Bedrijfsfeesten, teambuildings. Het is allemaal al lang niet meer zo evident”, zegt Thomas Cuyvers. “De mensen hebben ettelijke maanden thuisgezeten of zitten nog thuis. Verbinding met collega’s is helemaal niet evident. Iedereen doet wel eens een drankje achter de zoom, maar helemaal hetzelfde is het niet. Wij willen met onze online Gin Tasting het verschil maken. We geven eerst virtueel een rondleiding dood de stokerij en zorgen dat de deelnemers aan de tasting op voorhand ook ene persoonlijk proefpakket krijgen. Die gaan we dan tijdens de tasting samen proeven. Zo komen we toch gezellig samen en is re toch de nodige afstand’, lacht Cuyvers.

Flacons

Het is niet de eerste keer dat Sterkstokers met iets nieuws op de proppen komt tijdens deze coronacrisis. Tijdens de lockdown schakelden ze over op de productie van alcoholgel omdat er een groot te kort was. “We hebben toen in een heel hoog tempo eerst lokaal voor de nodige voorraad gezorgd en daarna hebben we zelfs bedeeld over heel Vlaanderen. Maar dat is allemaal stilgevallen. De markt is overspoeld door goedkope buitenlandse producten die massaal ingevoerd worden. Onze 70.000 extra aangekochte lege flesjes zullen blijven staan, maar we blijven dus niet bij de pakken zitten en gaan door.