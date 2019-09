Sterkstokers moet na twee jaar alweer verhuizen : “Nog meer eiken vaten en meer ruimte voor de klanten” Toon Verheijen

03 september 2019

10u01 0 Hoogstraten Distilleerderij Sterkstokers gaat vermoedelijk in 2020 opnieuw verhuizen. De huidige locatie op het industriegebied in Hoogstraten is te klein. Er komt een nieuwbouw in buurgemeente Sint-Lenaarts, terug naar de heimat dus. Het bedrijf van Thomas Cuyvers overweegt nu ook een deel van de distributie uit handen te geven. “Door de groei kunnen we dat niet lang meer volhouden.”

De groei van Sterstokers is redelijk fenomenaal te noemen. Tien jaar geleden begon hij als hobby likeuren en gins te maken. Drie jaar geleden maakte hij van de hobby zijn beroep. De garage in Sint-Lenaarts bleek al snel te klein en dus verhuisde Thomas Cuyvers in 2018 naar de industriezone in Hoogstraten. Maar nog geen jaar later is die locatie ook al weer te klein. “We hebben een bouwaanvraag ingediend voor een volledige nieuwbouw in Sint-Lenaarts”, zegt Thomas Cuyvers. “We hebben een industriegrond kunnen kopen aan het kanaal Dessel-Schoten. We hopen zo snel mogelijk de bouwvergunning te hebben zodat we de werken kunnen starten.”

Uitbreiden

De verhuis is nodig, broodnodig zo blijkt. “De bedoeling is vooral om de productie van onze whisky, jenever, rum en gin nog te verbeteren. We willen vooral onze dranken die rijpen op eiken vaten fors verhogen”, zegt Cuyvers. “Maar we willen onze klanten er ook meer verwennen met een betere ontvangstruimte. Mensen die naar ons komen om een eigen gin, elixir of vermouth te maken, zullen er ook terechtkunnen in een hypermodern proeflokaal.”

Distributie

Als klein bedrijf (Thomas, zijn vrouw en twee verkopers waaronder ex-profvoetballer Patrick Goots)doet Sterkstokers nog altijd de eigen distributie, maar Thomas Cuyvers beseft als geen ander dat dat niet heel lang meer houdbaar is. “Door de groei zullen we moeten uitkijken naar andere oplossingen”, zegt Cuyvers. “Voor bijvoorbeeld het Antwerps Elixirke zijn we in gesprek met een grote distributeur die nog geen elixir in het gamma heeft. Daardoor kan ons bereik alleen maar groter worden.” De export is voorlopig wel een ander verhaal. “Internationaal worden onze producten zeker goed onthaald en er lopen gesprekken met importeurs in Engeland en de Verenigde Staten, maar het is ingewikkelder dan gedacht. Ook de onzekerheid rond de Brexit speelt ons parten.”

Ondertussen blijven enkele spirits van Sterkstokers wel in de prijzen vallen. Het Antwerps Elixirke kreeg eerder een zilveren medaille in Londen, maar nu ook een score van 79 punten in de Verenigde Staten op de USA Spirits rating. Met een hoge score van 79 punten krijgt het Elixirke internationale waardering, na de zilveren medaille op de London Spirits Competition eerder dit jaar. De vermouth kreeg er zelfs een gouden medaille. DE Thomas Gin ging aan de haal met zilver.