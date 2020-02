Sterkstokers lanceert gin op basis van zoete tomaten: “Nooit gedacht dat het zou lukken” Toon Verheijen

06 februari 2020

13u31 0 Hoogstraten Distilleerderij Sterkstokers uit Hoogstraten lanceert dit weekend tijdens de veldcross in Merksplas een gloednieuwe gin op basis van de tomatensoort ‘Miss Perfect Délice’. Het is de allereerste gin die gemaakt wordt van tomaten. “Toen ik hoorde dat de tomatensoort misschien toch geschikt zou zijn om er gin van te maken, begon het te kriebelen en het is nog gelukt ook.”

Tomaten verwerken in een gin. Het is volgens Thomas Cuyvers van Sterstokers niet meteen een evidentie. “Een stoker fermenteert volgens het principe dat gist suikers eet, en omzet in lucht, alcohol en smaak”, zegt Thomas Cuyvers. “In vruchten zoals druiven, zitten er suikers in die rechtstreeks verwerkbaar zijn door de gist. Bij granen en graanproducten moet er eerst zetmeel omgezet worden in suikers. Tomaten hebben een weinig suiker. Te weinig om rendabel te verwerken tot alcohol, maar toen ik vorig jaar de Miss Perfect Délice leerde kennen en hoorde dat ze een even hoge brix (hoeveelheid suiker, red) hebben zoals een druif die wordt gebruikt in de wijnbouw, begon het toch te kriebelen om het te proberen”, lacht Thomas.

Noorwegen

Loes van der Velden van Den Berk Délice kan dat alleen maar beamen. “Met Den Berk Délice brengen al enkele jaren de exclusieve soort op de markt. Deze tomaat heeft een lekkere smaak met de juiste zoet-zuur balans. Ze won hiermee zelfs de prijs van “lekkerste tomaat in Noorwegen”. Vorig jaar kwam ik Thomas tegen op een beurs, en hij wilde graag eens een test doen met onze Miss Perfect Délice.”

Testen

De eerste testen op kleine schaal waren positief. “Maar om 600 kilogram tomaten te mixen, koken, enzovoort: daar was mijn huidige installatie niet geschikt voor. De velletjes verbranden en gaven een slechte smaak. Uiteindelijk vonden we hiervoor een oplossing en konden we deze zomer de eerste batch stoken. De tomaten Miss perfect Délice worden gekookt tot ze barsten om ze daarna af te koelen. Dan wordt er gist toegevoegd. Na een trage vergisting van twee weken wordt dit ferment gedistilleerd. Voor de gin voegden we nog enkele ginkruiden toe voor een verfijning van het resultaat. We hebben ze nu gebotteld onder de naam Miss Perfect gin. Al zoeken we nog een nieuwe naam zoals Tomakey, Tomdy, Tonever of Tognac. Daar zijn we nog niet uit.”

De gin wordt dit weekend gelanceerd op het veldrijden op de Kolonie in Merksplas.