Sterkstokers lanceert alcoholvrije gin: “En toch dezelfde smaakbeleving” Toon Verheijen

07 december 2019

22u39 0 Hoogstraten Distilleerderij Sterkstokers uit Hoogstraten/Sint-Lenaarts is er in geslaagd om een gin op de markt te brengen zonder alcohol. Het proces houden ze strikt geheim – brouwersgeheim weet je wel – maar toch zijn de eerste reacties positief. “We zijn erin geslaagd om de gin een rijk kruidenpallet te geven zonder dat de alcohol gemist wordt.”

Distilleerderij Sterkstokers maakte de voorbije jaren naam en faam met verschillende creaties van eigen recepten, maar ook voor verenigingen of organisaties die een eigen drank op de markt wilden brengen. Maar in alle stilte waren ze de voorbije jaren ook op zoek naar een alcoholvrije gin omdat het tegenwoordig onder meer in de biermarkt ook een trend is om met alcoholarme of zelfs alcoholvrije bieren naar buiten te komen. “Het was een uitdaging”, zegt Thomas Cuyvers. “En we geven eerlijk toe: de eerste testen waren slecht. Wat we oorspronkelijk dachten klopte ook: je hebt gewoon de alcohol nodig voor een goede smaakervaring van een gin (tonic). Kijk naar de jeneverbes. Kauw daarop en je hebt absoluut niet dezelfde ervaring als wanneer die verwerkt is in de gin of jenever. Pas na het distilleren zorgt de bes voor extra aroma’s. In de keuken wordt er ook niet echt gewerkt met jeneverbes tenzij dan in zuurkool. En dat zette ons aan het denken om andere fermentatietechnieken te gaan gebruiken.”

Testen

En dus gingen ze bij Sterkstokers aan het testen. Veel testen. “We investeerden in eenvacuüm distillatieketel. Hiermee verlaag je het kookpunt. Bij mijn andere ketels ligt het kookpunt van water op 100 graden en ethanol op 80 graden”, zegt Thomas Cuyvers. “Bij vacuümdistillatie verlaagt dit naar minder 60 en 50 graden afhankelijk van de druk. Dit helpt ons om bepaalde , bloemige, fruitige fermenten op een lagere temperatuur te distilleren. Fijne aroma’s moeten dan niet zo warm en lang koken en behouden hun fraîcheur. In het klassieke proces van destilleren leek het niet echt mogelijk om de alcohol te scheiden zonder verlies van smaak.Ook de wetenschap kon ons op deze manier niet helpen.We vonden onze oplossing door geen alcohol te maken, en de eventueel toch gevormde alcohol door een natuurlijke verzuring te laten verdwijnen. Het echte proces geeft Sterkstokers niet vrij want we zijn ons bewust van de unieke combinatie tussen fermentatie en distillatie.”

Smaak

Blijft de smaak, want gin zonder alcohol: dat klinkt als een tang op een varken. “En toch zijn de reacties goed”, zegt Cuyvers. “Als je de gin puur drinkt, valt uiteraard op dat er geen alcohol in zit. Voor gin gebruiken we smaakloze graanalcohol. Deze versterkt de aroma’s van kruiden en vruchten en zorgt zo voor een intense beleving in je mond. Als je onze GINO,O puur drinkt, proef je een rijk, kruidig smakenpallet die op een gelijkaardige manier je smaakpapillen prikkelt. In gin tonic daarentegen is het een geweldige ervaring. Hierin versterkt de heerlijke, bloemig en kruidige aroma van de GINOO de gebruikte tonic. Afgewerkt met een zeste van mandarijn en een besje. Onze kruiden komen van heel de wereld maar ook uit onze tuin. Van paardenbloemen, salie, tijm tot piment, alsem, saffraan, bergamot . De selectie was een van de moeilijkste keuzes. Door te experimenteren ontdekten we welke kruiden ook zonder alcohol hun bijdrage geven aan de intense smaak. Door distillatie komt er ook geen suiker mee over en we voegen er ook geen toe. Nog eens minder calorieën ook.”