Sterk Stokers scoort goud en zilver op Spirit Awards: “Ook de weg naar Amerika ligt open” Toon Verheijen

31 mei 2019

21u58 0 Hoogstraten Distilleerderij Sterk Stokers breekt de internationale markt open. Tijdens de Spirit Awards in Londen wist het beslag te leggen op een gouden en zilveren medaille met de Cameo Vermouth en het Antwerps Elexirke. Het krijgt ook voet aan wal in Amerika, Zweden en dichter bij huis Nederland. “En dan te weten dat het allemaal in onze garage is begonnen”, knipoogt Thomas Cuyvers.

Het begon allemaal ooit in de garage van Thomas Cuyvers in Sint-Lenaarts, maar ondertussen heeft hij met zijn distilleerderij Sterk Stokers onderdak gevonden in een loods op een KMO-zone in Hoogstraten. Tientallen bedrijven en verenigingen brachten al een bezoek om in samenwerking met Thomas en zijn team een persoonlijke en eigen gin te ontwikkelen. Maar het bedrijf scoort ook met de eigen producten. Zo wist het op de recente Spirit Awards in Londen twee hoofdprijzen weg te kapen. “Onze Cameo Vermouth kreeg een hoge score van 90 op 100 en onze Antwerps Elixirke 80 op 100. Scores waarmee we meer dan tevreden zijn”, lacht Thomas Cuyvers. “We zijn vooral blij omdat tijdens de Spirir Awards er meer dan te duchten concurrentie is uit heel de wereld gaande van Mexico, Zuid-Afrika, Australië tot Noorwegen. Een serieuze onderscheiding dus en vooral leuk: we waren de beste Belgische deelnemer.”

Garage

Het verhaal van Thomas Cuyvers begon ooit in zijn garage in Sint-Lenaarts, maar nu zitten ze in een moderne hal in Hoogstraten waar in de toekomst nog speciallekes de deur uit zullen vliegen want op verschillende eiken vaten liggen nog eigen brouwsels te rijpen. “We zijn altijd wat nieuwsgierig geweest en zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen”, zegt Thomas Cuyvers. “We willen onszelf ook altijd verbeteren en dan doet zo’n extra erkenning wel deugd natuurlijk.” Bij de Sterk Stokers gebruiken ze tegenwoordig ook de meest moderne technieken. En dat komt blijkbaar de smaak alleen maar ten goede. “Wij distilleren onder verlaagde druk”, verklaart Thomas Cuyvers. “Het klassiek kookpunt van water is 100 graden en dat van alcohol 80 graden. Wij verlagen dat naar 60 en 50 graden. Waar vroeger aroma’s in kookprocessen van twee tot acht uur kapot gekookt werden, blijven ze nu wel zitten en dat zorgt voor een fijne smaak.”

Unieke ingrediënten

Sterk Stokers had een tijdje de naam alleen gins te maken, maar die tijd is ondertussen gepasseerd. Dat bewijzen ook de resultaten op de Londen Spirits. “Voor onze Cameo Vermouth hebben we bijvoorbeeld iriswortel, kaneel, sinas en kruidnagel gebruikt. Maar ook het zeldzame bergalsem en dat maakt deze zo speciaal.”

Sterk Stokers lonkt ondertussen ook nadrukkelijk naar de buitenlandse markt. “We waren vorige week nog in New York waar we onze producten hebben kunnen voorstellen”, vertelt Thomas. “Ook onze Love Potion Gin kon er op veel aandacht rekenen. Het concept van een gin gemaakt met botanicals met een afrodisiaca imago sprak hen hard aan. We hadden ook jenever meegenomen naar Amerika. Onze Driek, Oude Kempische Jenever, is een zeer sterk en verfijnd product. Helaas kenden ze New York amper jenever. Ze dachten dat jenever een merknaam was, geen soortnaam. Aan ons om daarin verandering te brengen.”